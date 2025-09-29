Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ГоловнаСвіт

Єврокомісарка Кос: Україна виконала вимоги ЄС щодо нацменшин

Перший кластер переговорів із ЄС може бути відкритий.

Єврокомісарка Кос: Україна виконала вимоги ЄС щодо нацменшин
Марта Кос
Фото: Х

Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос під час робочого візиту на Закарпаття заявила, що Україна виконала свої зобов’язання щодо національних меншин, і тепер можна відкривати перший кластер переговорів про вступ України до Європейського Союзу, пише "Укрінформ".

"Я відвідала школи з угорською та словацькою мовами навчання. Україна дуже серйозно підходить до організації освіти нацменшин. Можу сказати, що країна виконала домашню роботу, і я сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо відкрити перемовини щодо першого кластеру", — зазначила Кос.

Єврокомісарка підкреслила, що питання нацменшин входять і до останнього кластера переговорів, який закриває процес вступу до ЄС. Україна має запровадити відповідний план дій щодо нацменшин, і ЄС готовий надавати підтримку в цьому питанні.

Під час візиту Кос та посол ЄС в Україні Катаріна Матернова також обговорили розвиток міжнародної транспортної та логістичної інфраструктури, що є важливим для завершення процесу приєднання України до ЄС, зокрема враховуючи регіональний компонент.

Під час перебування в Ужгороді єврокомісарка відвідала ліцей імені Дойко Габора з угорською мовою навчання та Ужгородський ліцей №4, де викладання ведеться словацькою. Мета візиту — оцінити організацію навчального процесу та співіснування різних культур у школах.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies