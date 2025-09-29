Єврокомісарка Кос: Україна виконала вимоги ЄС щодо нацменшин

Перший кластер переговорів із ЄС може бути відкритий.

Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос під час робочого візиту на Закарпаття заявила, що Україна виконала свої зобов’язання щодо національних меншин, і тепер можна відкривати перший кластер переговорів про вступ України до Європейського Союзу, пише "Укрінформ".

"Я відвідала школи з угорською та словацькою мовами навчання. Україна дуже серйозно підходить до організації освіти нацменшин. Можу сказати, що країна виконала домашню роботу, і я сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо відкрити перемовини щодо першого кластеру", — зазначила Кос.

Єврокомісарка підкреслила, що питання нацменшин входять і до останнього кластера переговорів, який закриває процес вступу до ЄС. Україна має запровадити відповідний план дій щодо нацменшин, і ЄС готовий надавати підтримку в цьому питанні.

Під час візиту Кос та посол ЄС в Україні Катаріна Матернова також обговорили розвиток міжнародної транспортної та логістичної інфраструктури, що є важливим для завершення процесу приєднання України до ЄС, зокрема враховуючи регіональний компонент.

Під час перебування в Ужгороді єврокомісарка відвідала ліцей імені Дойко Габора з угорською мовою навчання та Ужгородський ліцей №4, де викладання ведеться словацькою. Мета візиту — оцінити організацію навчального процесу та співіснування різних культур у школах.