Мелоні заявила, що на неї поскаржилися до МКС через "причетність до геноциду"

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні стверджує, що проти неї та двох її колег з уряду було подано позов до Міжнародного кримінального суду щодо причетності до геноциду.

Як пише Reuters, окрім самої Мелоні, притягнути до відповідальності намагаються міністра іноземних справ Антоніо Таяні та міністра оборони Гвідо Кросетто. При цьому прем'єрка не надала інформації, хто саме поскаржився до МКС на італійську владну верхівку, але підкреслила, що "ще не було такої судової справи в історії".

Ймовірно, позов пов'язаний із позицією уряду Італії, який під час війни у Смузі Гази не розривав дипломатичних та торговельних зв'язків з Ізраїлем, хоча і намагався дистанціюватися від "непропорційного" наступу ізраїльської армії. Рим також відмовляється визнавати незалежність Палестини.

Мелоні нагадала, що після нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року Італія не погоджувала нових поставок зброї Єрусалиму. Звинувачення стали для неї "здивуванням".