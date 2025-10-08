Bloomberg: в ЄС занепокоєні новими вимогами США, які можуть зірвати торговельну угоду

Брюссель побоюється, що нові вимоги Вашингтона зруйнують укладену влітку угоду, яка допомогла уникнути торговельної війни між сторонами, пише Bloomberg.

Адміністрація президента США Дональда Трампа надіслала Євросоюзу нову пропозицію щодо "взаємної, справедливої та збалансованої" торгівлі. У Брюсселі її називають "максималістською" і такою, що потребує значних поступок.

Йдеться про розширення переговорів на теми цифрового регулювання, кліматичних норм і корпоративної відповідальності. Водночас ЄС наполягає, що збереження регуляторного суверенітету — його червона лінія.

"Ми зосереджені на добросовісному виконанні спільної заяви ЄС–США, що захищає бізнес і робочі місця", — заявив речник Єврокомісії Олаф Ґілл.

Нова пропозиція з’явилася напередодні переговорів щодо реалізації літньої угоди, яка встановила 15% тариф на більшість європейських товарів.

Очікується, що експорт фармацевтичної продукції отримає таке саме ставлення.

Водночас, ЄС представив законодавство про зниження тарифів на промислові товари США та деякі нечутливі сільськогосподарські експортні товари. Цей крок потребує підтримки Європарламенту, який також повинен дати зелене світло загальній торговельній угоді. Однак, переговори щодо скорочення 50% тарифів США на сталь і алюміній не досягли значного прогресу.