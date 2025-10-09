Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Ле Пен пообіцяла блокувати прем'єрів, щоб домогтися виборів у Франції

Вірить, що ультраправі можуть збільшити своє представництво в парламенті.

Ле Пен пообіцяла блокувати прем'єрів, щоб домогтися виборів у Франції
Марін Ле Пен
Фото: EPA/UPG

Лідерка французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен заявила, що її політична сила буде раз за разом блокувати роботу призначених президентом голів уряду, поки Емманюель Макрон не погодиться провести ще одні дострокові вибори.

Як пише Politico, Ле Пен висловила впевненість, що ультраправим вдаться збільшити кількість мандатів у потенційному новому скликанні. Натомість усі інші партії "налякані до смерті" перспективою виборів, бо розуміють, що втратять портфелі.

Згідно з опитуваннями, "Національне об'єднання" справді є лідером електоральних симпатій. Але складна система виборів з двома турами не дає можливості надійно спрогнозувати, чи справді Ле Пен здатна сформувати більшість.
Теми: , ,
