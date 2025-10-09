Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Ексгенсек НАТО Столтенберг: Трамп хотів вигнати 4 країни з Альянсу
Ексгенсек НАТО Столтенберг: Трамп хотів вигнати 4 країни з Альянсу
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ГоловнаСвіт

Бундестаг проголосував за скасування швидкої процедури набуття громадянства

Попри демографічну кризу і потребу у кваліфікованих працівниках.

Бундестаг проголосував за скасування швидкої процедури набуття громадянства
Бундестаг
Фото: EPA/UPG

Німецький Бундестаг підтримав законопроєкт, який скасовує можливість для громадян інших країн отримати паспорт федеративної республіки за три роки постійного проживання.

Як пише Deutshe Welle, відмова від запровадженого урядом Олафа Шольца "фаст-треку" набуття громадянства була одним із ключових пунктів передвиборчої програми нинішнього канцлера Фрідріха Мерца

У Бундестазі ініціатива легко знайшла широку підтримку: це одне з небагатьох рішень коаліції, яке повністю підтримала опозиційна праворадикальна "Альтернатива для Німеччини". "За" проголосували 450 депутатів, чого більш ніж достатньо для ухвалення.

Пришвидшена процедура дозволяла мігрантам претендувати на німецьке громадянство вже за три роки за умови "надзвичайного рівня інтегрованості". Статистика свідчить, що насправді кількість заявників за цією програмою була відносно малою.

Критики рішення парламенту вказують на демографічну кризу у Німеччині та усунення конкурентної переваги, яку країна мала у боротьбі за висококваліфіковані кадри. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies