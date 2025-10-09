Бундестаг проголосував за скасування швидкої процедури набуття громадянства

Попри демографічну кризу і потребу у кваліфікованих працівниках.

Німецький Бундестаг підтримав законопроєкт, який скасовує можливість для громадян інших країн отримати паспорт федеративної республіки за три роки постійного проживання.

Як пише Deutshe Welle, відмова від запровадженого урядом Олафа Шольца "фаст-треку" набуття громадянства була одним із ключових пунктів передвиборчої програми нинішнього канцлера Фрідріха Мерца.

У Бундестазі ініціатива легко знайшла широку підтримку: це одне з небагатьох рішень коаліції, яке повністю підтримала опозиційна праворадикальна "Альтернатива для Німеччини". "За" проголосували 450 депутатів, чого більш ніж достатньо для ухвалення.

Пришвидшена процедура дозволяла мігрантам претендувати на німецьке громадянство вже за три роки за умови "надзвичайного рівня інтегрованості". Статистика свідчить, що насправді кількість заявників за цією програмою була відносно малою.

Критики рішення парламенту вказують на демографічну кризу у Німеччині та усунення конкурентної переваги, яку країна мала у боротьбі за висококваліфіковані кадри.