ООН на чверть скоротить контингент миротворців через брак грошей

Додому повернуться близько 14 тисяч військових та правоохоронців.

Організація Об'єднаних Націй буде змушена скоротити чисельність миротворчих сил у дев'яти операціях по всьому світу на чверть через відсутність фінансування.

Як пише Reuters, від 13 до 14 тисяч військових та правоохоронців будуть звільнені від служби у "блакитних шоломах". Також без роботи залишаться чимало співробітників цивільного штату миротворчих місій.

ООН доводиться вдатися до такого кроку через брак коштів. 26% фінансування миротворчої діяльності організація отримує від Сполучених Штатів, які вже зараз мають заборгованість у близько 2,8 мільярда доларів за своїми зобов'язаннями.

Вашингтон навряд чи закриватиме цей борг: у серпні президент Дональд Трамп повідомив Конгресу, що скасував виплату ООН у розмірі 800 мільйонів доларів. А у 2026 році адміністрація пропонує взагалі припинити фінансово підтримувати миротворчі сили.