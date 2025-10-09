Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ООН на чверть скоротить контингент миротворців через брак грошей

Додому повернуться близько 14 тисяч військових та правоохоронців.

ООН на чверть скоротить контингент миротворців через брак грошей
Миротворці ООН
Фото: un.org

Організація Об'єднаних Націй буде змушена скоротити чисельність миротворчих сил у дев'яти операціях по всьому світу на чверть через відсутність фінансування.

Як пише Reuters, від 13 до 14 тисяч військових та правоохоронців будуть звільнені від служби у "блакитних шоломах". Також без роботи залишаться чимало співробітників цивільного штату миротворчих місій.

ООН доводиться вдатися до такого кроку через брак коштів. 26% фінансування миротворчої діяльності організація отримує від Сполучених Штатів, які вже зараз мають заборгованість у близько 2,8 мільярда доларів за своїми зобов'язаннями.

Вашингтон навряд чи закриватиме цей борг: у серпні президент Дональд Трамп повідомив Конгресу, що скасував виплату ООН у розмірі 800 мільйонів доларів. А у 2026 році адміністрація пропонує взагалі припинити фінансово підтримувати миротворчі сили. 
