Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
ГоловнаСвіт

Швейцарія продовжила тимчасовий захист для українців до 2027 року, але з обмеженнями

SEM поділить Україну на "безпечні" та "небезпечні" регіони. 

Швейцарія продовжила тимчасовий захист для українців до 2027 року, але з обмеженнями
Фото: EPA

Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення продовжити дію тимчасового статусу захисту для українських біженців до березня 2027 року. Водночас уряд оголосив про посилення правил для нових заявників.

Про це ідеться на сайті уряду Швейцарії.

Згідно з повідомленням, Держсекретаріат з питань міграції (SEM) поділить Україну на "безпечні" та "небезпечні" регіони. Для жителів Волинської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей можуть відмовляти у наданні притулку, проте кожен випадок розглядатимуть індивідуально.

Нові правила не торкнуться тих, хто вже має статус захисту S.

Рішення набуде чинності 1 листопада 2025 року. Якщо ж Державний секретаріат відмовить у наданні захисту через походження з “безпечного” регіону, заявнику може бути видано наказ про видворення. 

Водночас у виняткових випадках, коли таке видворення визнають неприйнятним або необґрунтованим, людині дозволять тимчасове перебування у Швейцарії.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies