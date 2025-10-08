Швейцарія продовжила тимчасовий захист для українців до 2027 року, але з обмеженнями

SEM поділить Україну на "безпечні" та "небезпечні" регіони.

Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення продовжити дію тимчасового статусу захисту для українських біженців до березня 2027 року. Водночас уряд оголосив про посилення правил для нових заявників.

Про це ідеться на сайті уряду Швейцарії.

Згідно з повідомленням, Держсекретаріат з питань міграції (SEM) поділить Україну на "безпечні" та "небезпечні" регіони. Для жителів Волинської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей можуть відмовляти у наданні притулку, проте кожен випадок розглядатимуть індивідуально.

Нові правила не торкнуться тих, хто вже має статус захисту S.

Рішення набуде чинності 1 листопада 2025 року. Якщо ж Державний секретаріат відмовить у наданні захисту через походження з “безпечного” регіону, заявнику може бути видано наказ про видворення.

Водночас у виняткових випадках, коли таке видворення визнають неприйнятним або необґрунтованим, людині дозволять тимчасове перебування у Швейцарії.