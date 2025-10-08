Переможець парламентських виборів у Чехії Бабіш хоче домовитися про коаліцію до початку листопада

Раніше лідер ANO погрожував скасувати схему постачання боєприпасів для України, але зараз пом'якшив свою позицію.

У Чехії переможець парламентських виборів ‒ популістська партія "Акція незадоволених громадян" (ANO) ‒ сподівається завершити переговори з двома невеликими партіями щодо формування нового уряду до початку листопада.

Про це заявив лідер партії Андрей Бабіш, пише Reuters.

Політичний рух ANO має намір замінити правоцентристський кабінет прем'єр-міністра Петра Фіали.

Бабіш веде переговори з правою євроскептичною партією “Автомобілісти” (Motoristů) та ультраправою антиєвропейською і антинатівською SPD про формування коаліційного уряду, який матиме 108 з 200 місць у нижній палаті парламенту.

За словами політика, план угоди може бути готовий до кінця цього тижня, а повна коаліційна угода ‒ до першого засідання нової нижньої палати парламенту 3 листопада.

На першій сесії оберуть нового спікера Палати представників перед офіційною відставкою теперішнього кабінету міністрів. Після цього президент може призначити нового керівника уряду.

Позиція ANO щодо допомоги України

Бабіш, симпатик президента США Дональда Трампа та союзник угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, раніше обіцяв скасувати схему постачання боєприпасів для України через чеських виробників і західне фінансування, назвавши її непрозорою. Однак після закликів президента Петра Павела зберегти програму, пом’якшив свою позицію. Зазначимо, Павел відіграє певну роль в урядових переговорах, призначаючи наступного прем'єр-міністра.

Вчора Бабіш заявив, що ініціатива є гарною ідеєю загалом і він “переоцінить”, забезпечивши більше прозорості. Політик знову наголосив, що її можуть передати під координацію НАТО.

Програму підтримує партія “Автомобілісти”, а СДПН натомість хоче припинити всю допомогу Україні, зокрема для сотень тисяч біженців, які зараз мешкають у Чехії.

Інші плани Бабіша

З моменту виборів Бабіш неодноразово заявляв, що його уряд відхилить участь Праги у системі ЄС щодо вуглецевих квот на пальне для транспорту й опалення, яка має набути чинності у 2027 році, а також не підтримає угоду про розподіл міграційного навантаження у євроблоці, яка має набути чинності наступного року.