Переможець парламентських виборів у Чехії Бабіш хоче домовитися про коаліцію до початку листопада

Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ГоловнаСвіт

Переможець парламентських виборів у Чехії Бабіш хоче домовитися про коаліцію до початку листопада

Раніше лідер ANO погрожував скасувати схему постачання боєприпасів для України, але зараз пом'якшив свою позицію.

Переможець парламентських виборів у Чехії Бабіш хоче домовитися про коаліцію до початку листопада
Лідер чеської популістичної партії ANO Андрей Бабіш
Фото: EPA/UPG

У Чехії переможець парламентських виборів ‒ популістська партія "Акція незадоволених громадян" (ANO) ‒ сподівається завершити переговори з двома невеликими партіями щодо формування нового уряду до початку листопада.

Про це заявив лідер партії Андрей Бабіш, пише Reuters.

Політичний рух ANO має намір замінити правоцентристський кабінет прем'єр-міністра Петра Фіали.

Бабіш веде переговори з правою євроскептичною партією “Автомобілісти” (Motoristů) та ультраправою антиєвропейською і антинатівською SPD про формування коаліційного уряду, який матиме 108 з 200 місць у нижній палаті парламенту.

За словами політика, план угоди може бути готовий до кінця цього тижня, а повна коаліційна угода ‒ до першого засідання нової нижньої палати парламенту 3 листопада.

На першій сесії оберуть нового спікера Палати представників перед офіційною відставкою теперішнього кабінету міністрів. Після цього президент може призначити нового керівника уряду.

Позиція ANO щодо допомоги України

Бабіш, симпатик президента США Дональда Трампа та союзник угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, раніше обіцяв скасувати схему постачання боєприпасів для України через чеських виробників і західне фінансування, назвавши її непрозорою. Однак після закликів президента Петра Павела зберегти програму, пом’якшив свою позицію. Зазначимо, Павел відіграє певну роль в урядових переговорах, призначаючи наступного прем'єр-міністра.

Вчора Бабіш заявив, що ініціатива є гарною ідеєю загалом і він “переоцінить”, забезпечивши більше прозорості. Політик знову наголосив, що її можуть передати під координацію НАТО.

Програму підтримує партія “Автомобілісти”, а СДПН натомість хоче припинити всю допомогу Україні, зокрема для сотень тисяч біженців, які зараз мешкають у Чехії.

Інші плани Бабіша

З моменту виборів Бабіш неодноразово заявляв, що його уряд відхилить участь Праги у системі ЄС щодо вуглецевих квот на пальне для транспорту й опалення, яка має набути чинності у 2027 році, а також не підтримає угоду про розподіл міграційного навантаження у євроблоці, яка має набути чинності наступного року.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies