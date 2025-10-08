Reuters: Ізраїль та ХАМАС обмінялися списками заручників та ув'язнених

Під час зустрічі в Єгипті ХАМАС і представники Ізраїлю обмінялися списками ізраїльських заручників і палестинських в'язнів.

Про це пише Reuters з посиланням джерела у ХАМАС.

За інформацією співрозмовника ХАМАС, переговори, в яких візьмуть участь високопоставлені посадовці з питань іноземної політики та розвідки, зосереджені припиненні конфлікту та виведенні ізраїльських військ з Гази, і, зокрема, на угоді про обмін.

Питання, яке може спричинити суперечності і яке не хочуть обговорювати на переговорах, залишається тиск на ХАМАС щодо роззброєння.

Терміни реалізації першого етапу "мирного плану" Трампа поки що не узгоджені.

ХАМАС хоче всеосяжного припинення вогню, повного виведення ізраїльських військ та негайного початку комплексного процесу реконструкції під керівництвом палестинського "національного технократичного органу".

Ізраїль вимагає роззброєння ХАМАСу. В угропуванні заявили, що не здадуть свою зброю, доки не буде створено Палестинську державу.

Американські чиновники зазначають, що спочатку вони хочуть зосередити переговори на припиненні бойових дій та логістиці звільнення ізраїльських заручників у Газі та палестинських утримуваних осіб в Ізраїлі.

Відомо, що у переговорах візьме участь американська делегація, зокрема спецпредставник Стів Віткофф і Джаред Кушнер, який обіймав посаду посланця на Близькому Сході під час першої каденції Трампа.

За словами ізраїльського чиновника, міністр зі стратегічних питань Ізраїлю Рон Дермер, близький до прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, має приєднатися до переговорів у середу в другій половині дня. Крім того, очікується, що у переговорах також візьмуть участь прем'єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман аль-Тані, який є ключовим посередником, та голова турецької розвідки Ібрагім Калин. Джерело в турецькій сфері безпеки повідомило, що Калин консультувався з представниками США, Єгипту та ХАМАС.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Трамп попросив Туреччину допомогти переконати ХАМАС підтримати його план, і що Анкара обговорює з групою найкращий підхід до майбутнього палестинської держави.

За словами Ердогана, Газа має залишатися частиною палестинської держави за будь-якого післявоєнного сценарію, і нею мають керувати палестинці. Він додав, що питання розміщення іноземних військ у Газі та забезпечення безпеки там слід обговорити детально, і Анкара готова зробити свій внесок у всі зусилля.