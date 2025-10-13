1 центр рекрутингу обирає і молодь без досвіду, і відомі зірки

У двері 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ щодня заходять дуже різні люди. Поруч у черзі стоять учорашній студент, що шукає першу справжню професію, і відомий артист, який не ховається за публічним статусом. Це нормальна картина воюючої країни: військо стає спільним місцем для тих, хто хоче бути корисним тут і зараз. І так, у цьому списку — і молодь без досвіду, і публічні особистості.

Молодіжні контракти: «18–24» та «18–24: дрони»

Для молодих українців ЗСУ свідомо зробили поріг входу максимально зрозумілим. «Контракт 18–24» — це чіткі етапи, прозорі умови та підтримка наставників. Під час подачі заявки кандидат обирає підрозділ і роль з наявних вакансій, проходить базову загальновійськову підготовку, фаховий курс, а потім — адаптацію у частині. Цей маршрут знімає головний страх новачків — невідомість, даючи передбачувану траєкторію входження у професію захисника.

Окрему увагу молоді привертає напрям безпілотних систем — «Контракт 18–24: дрони». Йдеться не тільки про пульт і польоти: є різні траєкторії — оператор, експлуатація, ремонт. Саме тому цикл підготовки тут довший і глибший, адже від точності людей у цих ролях залежать і розвідка, і вогневе ураження, і збереження техніки. Для цього треку передбачено окремі умови контракту та навчання, деталі яких ми пояснюємо на консультації.

Щоб ні в кого не лишалося сумнівів: етапи підготовки стандартизовані. Базова загальновійськова — до 45 днів; фахова — до 60 днів (залежно від спеціальності та наявних сертифікатів); далі — близько двох тижнів адаптації в підрозділі. Це не «довгі лабіринти», а послідовність, у якій ви розумієте, що саме опановуєте сьогодні і що будете робити завтра.

Коли приклад подають публічні люди

Восени до лав Збройних Сил України добровільно через 1 центр рекрутингу Сухопутних військ долучився актор Євгеній Ламах — зірка фільмів «Мирний-21», «Крути 1918» та «Черкаси». Він пройшов весь процес рекрутингу в центрі та вирушив на базову підготовку. Його рішення стало важливим публічним сигналом: служба — це свідомий вибір, який роблять і ті, кого ми звикли бачити на екранах.

Ламах приєднався до війська саме через 1 центр рекрутингу Сухопутних військ. Це той самий шлях, яким щоденно йдуть тисячі кандидатів: консультація, вибір посади й підрозділу, оформлення документів, далі — підготовка за стандартом. Приклад публічної людини важливий тим, що нормалізує для суспільства дорослу розмову про відповідальність і службу.

Чому до нас йде молодь — без ілюзій і без хаосу

Прозорий вибір. Кандидат бачить перелік вакансій, вимоги та етапи; ми пояснюємо відмінності ролей — від стрілецьких підрозділів до зв’язку, логістики, медицини та БпЛА. Так зникає «страх невідомості», а мотивація стає усвідомленою.

Професійна траєкторія. Навіть якщо ви без досвіду, отримаєте базову військову «рамку», далі — прикладну спеціалізацію. Це конвертується у навички, які цінують і в цивільному житті: дисципліна, командність, відповідальність, технічна уважність.

Стандарти безпеки й етики. Ми не романтизували війну й не прикрашаємо реальність. Натомість забезпечуємо чіткі правила, які зменшують ризики і підвищують якість рішень на всіх етапах.

Як це працює на практиці

Заявка. Залишаєте свої дані на офіційному сайті 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ — і з вами зв’язується рекрутер.

Консультація та вибір. Обираємо підрозділ і роль під ваші навички та медичні обмеження. Для напрямів БпЛА окреслюємо реалістичний маршрут (оператор/експлуатація/ремонт) і вимоги.

Підготовка. Проходите базову, фахову та адаптаційну частини — без «сюрпризів» і з чіткими дедлайнами.

Служба як вибір дорослих

Війна — не інфопривід, а реальність, у якій країні потрібні мотивовані люди. Молодь обирає «Контракт 18–24» і «18–24: дрони», бо це швидкий і чесний шлях у професію, що формує характер. Окрім того, ці котракти мають і різномантні додаткові переваги – як то виплата додатково 1 млн гривень. Відомі зірки — як Євгеній Ламах — додають своєю присутністю важливий суспільний меседж: служба — це гідність і відповідальність, незалежно від професії поза військом.

Як долучитися

Офіційний сайт 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ — lfrecruiting.mil.gov.ua. Тут можна залишити заявку, обрати посаду й підрозділ, отримати консультацію щодо підготовки та контрактів, у тому числі молодіжних програм.

Висновок простий: 1 центр рекрутингу — це місце, де молодість без досвіду та професійний успіх у цивільному житті стають одним рішенням — служити. І ми допоможемо пройти цей шлях правильно.