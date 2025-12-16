В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Психологія харчування дітей до 7 років

Харчування дитини дошкільного віку — це не питання «скільки ложок з’їла», а показник того, у яких умовах вона живе, чи почувається в безпеці та чи має право чути власне тіло. До 7 років формується не просто апетит, а базове ставлення до їжі, яке супроводжує людину протягом усього життя.

Фото: надане Аллою Цвєтковою

Чому діти до 7 років часто «погано їдять»

У віці від 3 до 7 років швидкість росту дитини знижується порівняно з першим роком життя. Фізіологічна потреба в їжі стає меншою, зате психологічна потреба в автономії — більшою. Дитина починає відокремлювати себе від дорослого, випробовувати межі та шукати способи впливу на ситуацію. Їжа часто стає зручним інструментом такого впливу.

Важливо розуміти: відмова від їжі в цьому віці рідко пов’язана з реальним зниженням апетиту. Найчастіше це реакція на тиск, тривожний контроль з боку дорослих, перевантаження враженнями або нестабільний режим дня.

Коли дорослий надмірно концентрується на їжі, дитина інтуїтивно починає захищати своє право вибору. Так формується опір, а не «капризи».

Головний принцип здорової харчової поведінки

У психології дитячого харчування існує базове правило розподілу відповідальності:

Дорослий відповідає за:

  • вибір продуктів
  • регулярність прийомів їжі
  • атмосферу за столом

Дитина відповідає за:

  • кількість з’їденого
  • рішення їсти чи не їсти

Будь-який тиск — вмовляння, погрози, заохочення — руйнує природні механізми саморегуляції.

Режим харчування дітей до 7 років

Для дошкільників оптимальним вважається такий режим:

  • 3 основні прийоми їжі (сніданок, обід, вечеря)
  • 1–2 перекуси
  • інтервали між прийомами їжі — 2,5–3,5 години

Постійні «перекуси», соки, печиво та солодкі напої між прийомами їжі знижують відчуття голоду і заважають формуванню нормального апетиту. Дитина має знати: їжа буде знову, регулярно і без тиску.

Норми калорійності для дітей до 7 років

Середня добова калорійність залежить від віку та рівня активності:

  • 3–4 роки: 1200–1400 ккал
  • 4–5 років: 1400–1600 ккал
  • 5–6 років: 1600–1800 ккал
  • 6–7 років: 1800–2000 ккал

Це орієнтири, а не мета. Норма — це діапазон, а не фіксоване число. Здорова дитина не зобов’язана щодня «вписуватися» в цифри.

Добові норми БЖВ

Для дітей дошкільного віку рекомендоване співвідношення макронутрієнтів виглядає так:

  • Білки: 12–15% добової калорійності
  • Жири: 30–35%
  • Вуглеводи: 50–55%

У перерахунку на кількість:

  • білок — приблизно 1,5–2 г на 1 кг маси тіла
  • жири — 1,3–1,5 г на 1 кг маси тіла
  • вуглеводи — 4–5 г на 1 кг маси тіла

Білок критично важливий для стабільного апетиту, концентрації та росту. Його дефіцит часто проявляється дратівливістю, вибірковістю в їжі та швидкою втомлюваністю.

Яка порція вважається нормальною

Одна з найпоширеніших помилок дорослих — орієнтація на «дорослі» об’єми.

Середні орієнтири порцій для дітей 3–7 років:

  • основна страва — 200–300 г
  • суп — 150–250 мл
  • каша або гарнір — 120–180 г
  • м’ясо або риба — 60–90 г
  • овочі — 100–150 г
  • фрукти — 100–150 г

Якщо дитина з’їдає менше — це не привід для тривоги, за умови що вона активна, розвивається і росте.

Найкраще харчування для дитини до 7 років

Дітям не потрібне щоденне гастрономічне різноманіття. Їм потрібна передбачуваність. Прості страви, знайомі смаки та повторюваність створюють відчуття безпеки.

Основу раціону мають складати:

  • яйця
  • м’ясо та риба
  • крупи
  • овочі
  • фрукти
  • кисломолочні продукти (за умови доброї переносимості)

Чим простіша страва, тим вища ймовірність, що дитина їстиме її без опору.

Солодке не повинно бути нагородою або втіхою. Заборони формують фіксацію, а заохочення їжею — залежність. Оптимально — невелика кількість солодкого після основного прийому їжі, без коментарів і умов.

Психологічне середовище важливіше за меню

Навіть ідеально складений раціон не працює, якщо:

  • за столом напружена атмосфера
  • дорослі тривожні
  • їжа стає приводом для конфлікту

Дитина до 7 років «їсть» не лише продукти, а й атмосферу. Саме в цьому віці формується здатність відчувати голод і насичення, а не їсти «тому що треба».

Завдання дорослого — не нагодувати будь-якою ціною, а створити умови, у яких дитина сама навчиться їсти. Харчова поведінка формується до 7 років. Усе, що відбувається пізніше, — це вже корекція наслідків.

Спокійний режим, зрозумілі правила, відсутність тиску та повага до тілесних сигналів дитини — це основа здорового харчування, яка працює на роки вперед.

Алла Цветкова Алла Цветкова , Диетолог
Алла Цветкова , Диетолог
