Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
ГоловнаСуспільствоЖиття

Шкільні обіди: держава виділяє мільйони, а діти «так і не їдять». Чи можливі зміни?

Реформа шкільного харчування триває шостий рік поспіль, але в багатьох школах України ці зміни або не помітні, або не відбулися. Проблема «діти не їдять» досі актуальна. У соцмережах все ще викладають обурені пости і відео з їжею і скаргами батьків на її якість чи роботу харчоблоків. Грубо порубані овочі в неапетитному салаті, незрозумілі сірі маси на гарнір, металевий посуд з холодним супом — усе це зі шкільних їдалень, судячи з цього контенту, не зникло. Нещодавно особисто амбасадор реформи — відомий кулінар Євген Клопотенко — мусив зняти відеовідповідь, бо на нього батьки спрямовують негатив за те, що їжа несмачна, а діти голодні. Мовляв, якщо щось не смакує, то не тому, що рецепти погані, а просто страви холодні або кухарі недолугі. Можливо. А проте, це свідчення того, що із завданням — нагодувати нормальним шкільним обідом українських дітей — поки не впоралися.

Школа на Київщині, де працюють оновлені їдальня і харчоблок, модернізовані за підтримки ЄС у межах <i>Ukraine Facility</i>. 
Фото: facebook/Андрій Сташків
Школа на Київщині, де працюють оновлені їдальня і харчоблок, модернізовані за підтримки ЄС у межах Ukraine Facility

Реформа триває, діти ігнорують

Реформа шкільного харчування триває з 2020 року. До шкільних рецептів потрапили паелья, нагетси, бланманже, чай масала й інші цікавинки. Упровадили мультипрофільне (шведський стіл) і даблменю – діти можуть обирати, що до смаку. Харчоблоки модернізують, кухарям влаштовують курси підвищення кваліфікації, а у планах створити великі фабрики-кухні, де готуватимуть здорову їжу для шкіл і дитсадків. Одна така запрацювала вже в Бучі, інший заклад будують на Харківщині.

У 2024 році відновили пригальмоване через війну повноцінне фінансування реформи шкільного харчування — уряд виділив 1,5 мільярда гривень на територіальні громади для оновлення кухонь і їдалень, розповів нещодавно в інтерв’ю заступник міністра освіти Андрій Сташків. Тепер серед шкіл, які навчаються очно або змішано, за даними Команди реформи шкільного харчування, 1600 мають повністю оновлені кухні і їдальні, які відповідають усім сучасним вимогам (усього в Україні близько 12 тисяч шкіл, у 6 тисяч — першочергова потреба модернізації). Із 17 тисяч шкільних кухарів уже понад 7 тисяч пройшли курси підвищення кваліфікації у спеціально створених кулінарних хабах на базі закладів професійно-технічної освіти, розповідав Сташків. Спеціально підготують навіть медичних сестер, які контролюють раціони.

У формуванні меню школи мають певну автономію. Головне, щоб страви були збалансовані і без заборонених інгредієнтів (згідно з нормами, затвердженими Кабміном). Оцінку хімічного складу й енергетичної цінності страв кожного прийому їжі та добового раціону виконують фахівці Держпродспоживслужби. Вони ж і меню розглядають і затверджують. «Є меню, затверджене МОЗ, але школи можуть розробляти власні варіанти, і тоді їх треба погодити, — пояснили нам у пресслужбі Держпродспоживслужби. — Перевіряється калорійність, використання лише дозволених складових і щоб страви чергувалися: умовно, не щодня пропонувати гречку і щоб перших страв було досить». Протягом 2025 року територіальні органи Держпродспоживслужби розглянули понад 11,5 тисячі таких варіативних меню і більшість погодили (решту корегували).

Фото: facebook/Євген Клопотенко

На додачу школи мають аж три варіанти, звідки брати їжу для дітей. Можуть готувати власними силами (штатних кухарів), передати цю справу на аутсорсинг (харчоблоки орендують і куховарять для дітей сторонні підприємства) або ж домовлятися про кейтеринг (доставка готових страв). Здавалося б, усі умови створен — бери і годуй.

Але клопоту довкола шкільного обіду дорослі мають чимало, а на виході далеко не всі школярі ситі. У молодших класах, поки вчителька всіх організовано водила й агітувала їсти, донька ще так-сяк їла, розповідає мама шестикласниці з Київщини Олена Пелех. А тепер і дорогу до їдальні забула. «Каже: торік там давали холодні прісні макарони й пересолені супи, що там могло змінитися? І не ходить, — скаржиться вона. — Умовила хоча б сфотографувати меню — для мене. А самі страви персонал знімати не дозволив». Обід, до слова, цілком пристойний (на папері): борщ з курячими фрикадельками, болоньєзе зі свинини. Смачно чи ні — це суб’єктивно. Але якщо страва приготована за всіма нормами й рецептурами, а результат не подобається дітям, то це вже відповідальність конкретного кухаря», — так відповів на питання про несмачну їжу в інтерв’ю Андрій Сташків.

Андрій Сташків
Фото: facebook/Андрій Сташків
Андрій Сташків

Звісно, ніхто не чекає обслуговування, атмосфери й асортименту, як у ресторані, треба, щоб українські шкільні їдальні видавали нормальну, придатну для споживання гарячу їжу. Але, наприклад, скарг у Миколаєві за вересень назбиралося стільки, що розбираються з проблемою на рівні обладміністрації і Держпродспоживслужби, МОН і Команди реформи шкільного харчування. З початку нового навчального року батьки понад чотирьох тисяч місцевих школярів від безкоштовного харчування просто відмовилися (а їх там загалом близько 20 тисяч), повідомила начальниця управління освіти міста Анна Личко.

Директори: не хочуть зайвих складнощів

Оксана Черепанич добре знає лаштунки шкільного харчування як мама чотирьох школярів, технолог громадського харчування, експертка у сфері HoReCa (індустрії гостинності) і директорка компанії, що, зокрема, бере участь в оновленні шкільних харчоблоків. Каже, зіпсувати їжу можна запросто навіть у дорогому ресторані, і пояснює, чому, на її думку, у школах вона досі несмачна, а реформа місцями гальмує.

До початку повномасштабного вторгнення навчальні заклади активно брали участь у тендерах, відчувалася ініціативність керівників. Потім фінансування припинили — і процес загальмував, але не тільки через брак коштів. Головна проблема, через яку зміни впроваджують повільно і вони не дають ефекту, — лише окремі керівники підходять до них з ентузіазмом, а велика частина — вимушено. Багато хто просто уникає зайвих неприємностей і клопоту. Тому оновлення харчоблоків пробуксовує, а саме від модернізації дуже залежить успіх реформи.

Труднощі дійсно є, насамперед технічні. Наприклад, є така опція, як держпрограма фінансування придбання обладнання, модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень закладів освіти. Щоб отримати кошти, треба розробити проєктно-кошторисну документацію і оформлену заявку подати через портал dream.gov.ua (платформа управління публічними інвестиціями). Кому доручити створення цієї документації? «Ні керівники шкіл, ні завгоспи, ні завучі, яких залучають до цього, не мають відповідного досвіду і компетенцій, щоб податись на проєкт чи на тендер», — каже Черепанич. Але мусять братися за це і припускаються помилок. Оскільки модернізація часто означає й реконструкцію приміщення, школи також звертаються до будівельних компаній. Їхні фахівці, розробляючи документацію, керуються державними будівельними нормами і дотримуються вимог щодо кожної розетки, але на обладнанні для харчоблоків можуть геть не розумітися, та мусять створити проєкт і в частині обладнання. Він може навіть експертизу успішно пройти, та коли доходить вже до фінансування, скажімо, Ukraine Facility, нестиковки виявляються і проєкт завертають. «І тоді крайній – керівник, який і змусити будівельників переробити роботу не може, і залишити, як є, також», — пояснює експертка.

Оксана Черепанич
Фото: instagram.com/oksana_cherepanych/
Оксана Черепанич

Траплялося й таке, що навчальні заклади отримували від профільних компаній повний супровід і консультування, а потім за крок до фінішу відмовлялись подавати заявки на модернізацію. «Бо почули, що в сусідню школу потім прийшла комісія перевірити, як реалізували проєкт, і злякались, — каже Оксана Черепанич. — Так, перевірки — це неприємно, але державні чи донорські кошти потребують звітності, і не варто цього боятися, якщо все зробили правильно». Та керівники обирають перестрахуватися і не брати на себе відповідальності, а не освоювати нове. Не вистачає й розуміння, навіщо фінансування добиватися, захищати проєкт — кошти звикли отримувати просто «на школу». «Дайте мені готове, все зробіть – тоді нехай буде. А поборотися за те, щоб завтра було краще – охочих мало», — так описує ситуацію Оксана Черепанич.

Розробляти технічну документацію - це і не є прямою функцією директорів, зауважують у Команді реформи шкільного харчування. “Це робота органів місцевого самоврядування, які і мали б наймати проєктні організації для роботи з проєктною документацією”, - пояснили нам. Очевидно, не всі ці органи однаково добре справляються з роллю балансоутримувачів, тому й існують опції для власної ініціативи директорів. 

У Команді також запевняють, що до них можна звертатися за настановами та навчанням.

Кухарі: хороших мало і навички ще шкутильгають

Частина шкіл так і працюють на харчоблоках зі старим обладнанням, а деякі, хоч і мають нове (часом навіть потужніше, ніж потребує заклад, бо перестарались), та працювати на ньому немає кому. «Знаючи, що техніка коштує 600-700 тис. грн, кухарі іноді бояться до нього й підходити, — каже технолог громадського харчування. — Потрібне тривале навчання і сервісна підтримка, бо недосвідчені користувачі частенько роблять з ним щось не так».

Одна з шкільних модемодернізованих їдалень
Фото: facebook/Андрій Сташків
Одна з шкільних модемодернізованих їдалень

Було б ще кого вчити – кухарів в Україні наразі не те що на низькі шкільні зарплати не вистачає, навіть ресторани відчувають зараз дефіцит кадрів (хоча школи й раніше не могли собі висококваліфікованих кухарів дозволити). Молодь шкільною кухнею не привабиш, тож активно залучається «стара гвардія». «Спеціалісти на кухнях навчальних закладів — дуже низького рівня. Вчилися, хто як міг», — каже Оксана Черепанич. Повні недоїдків відра персонал кухонь часто не хвилюють. «Бачила, що викидається багато їжі. Бо – байдужість. Одиниці можуть змінитися, а більшість працює так, як звикла», — говорить експертка сфери громадського харчування. Часто йдеться, зокрема, і про радянську традицію щось з роботи потягти. За словами підриємиці, вона досі жива і цілком може впливати на роботу деяких харчоблоків. Та й далеко не всі кухарі працюють на кухні, бо люблять свою справу, і з мотивацією ніякий кулінарний хаб не допоможе. «Якщо людина не любить готувати і працює кухарем, бо мусить, їжа не буде смачною», — впевнена технолог.

Якщо хоч частину персоналу на кухні замінити і посилити контроль, то решта муситиме підкоритися змінам (або піде). Сама по собі вседозволеність не зникне, людей треба тільки перевчати і контролювати, переконана Черепанич.

Марина Єльченко
Фото: наданo Мариною Єльченко
Марина Єльченко

Перевчити – це цілком реально, вважає Марина Єльченко, агент змін у кулінарному хабі Кременчука. Вона викладає на курсах підвищення кваліфікації для шкільних кухарів вже другий рік, мала справу з людьми різного віку і досвіду з кількох десятків громад Полтавщини і каже, що справа геть не безнадійна. «З кожною новою групою відзначаю все більшу зацікавленість. Люди приїжджають вже не так песимістично налаштовані, як у першій-другій групах», — ділиться враженнями тренер кулінарного хабу. Бо вчити починали, коли школи працювали ще на старих базах і кухарі не вірили, що щось зміниться. Але обладнання змінюється і думка — теж. «Роблю для себе опитування і все частіше радують відповіді, що кухарі вже мають нові овочерізальні чи пароконвекційні машини (професійне теплове обладнання, яке поєднує в собі функції пароварки, конвекційної печі та гриля — Ред.), — говорить Єльченко. — Люди бачать прогрес». Навіть кухарі з 40-50-річним досвідом, які прибували на курси з переконанням, що от раніше було краще і техніка — «на віка», в процесі знайомства з новим обладнанням в 99% випадків приходять до думки, що все що не робиться, то на краще.

Страви: випереджають реформу

Були в кременчуцькому кулінарному хабі конфлікти й щодо нової рецептури — кухарі не могли прийняти «несолоне-несолодке» і «забагато спецій». Просто нові рецепти спішать поперед реформи, припускає Марина. Вони були розроблені вже з розрахунком на сучасну кухню і на початку реформи виходила нестиковка: страви нові, а техніка стара. «Не розуміли, чому на млинець виділяється тільки 5 г олії? А тому, що 5 г досить, щоб змазати пензлем тефлонову форму, в яку виливається тісто для кожного млинця. А коли смажать на старих сковорідках, то, звісно, 5 г — це ні про що», — наводить приклад агент змін. Щодо спецій, то у пароконвектоматі за рахунок конвекції і подачі пари вони розкриваються, як задумали технологи. А коли їжу готують в старій духовці, цього не відбувається. «Коли разом з ними готуємо, як треба, і потім куштуємо, ніхто не просить досолити, всім смачно», — запевняє Єльченко.

Марина Єльченко зі слухачками курсу підвищення кваліфікації для шкільних кухарів у кулінарному хабі
Фото: наданo Мариною Єльченко
Марина Єльченко зі слухачками курсу підвищення кваліфікації для шкільних кухарів у кулінарному хабі

Євген Клопотенко має рацію, коли каже, що «не стоїть біля кожної плити» і не відповідає на кожну страву, що не зайшла українським школярам. Навряд наразі шкільні кухарі втілюють рецепти достоту так, як він собі це уявляв, говорить Оксана Черепанич, — з одного рецепту може вийти безліч інтерпретацій і не факт, що вони смакуватимуть дітям. «Але в школі вишукані рецепти і не потрібні. Досить готувати прості страви, які діти бачать вдома і з якими впорається кухар будь-якого рівня і досвіду – і студент-початківець, і людина старшого віку», — вважає вона.

Сучасні технології завдання кухарям насправді дуже спрощують і дозволяють приготувати з дуже простих продуктів смачні страви. Наприклад, котлети. Часто у шкільній їдальні вони не соковиті, тверді, важко пережовуються, в них великі неперемелені частини м’яса трапляються. А професійна техніка перемеле м’ясо до правильної консистенції, чітка пропорція спецій зробить фарш смачним, їх досить лиш обсмажити у пароконвектоматі - без прямого контакту з жиром. «І будуть соковиті, як в бургері. Також можна приготувати в ньому картоплю фрі, не додаючи олії, і діти її з овочевими салатами з’їдять із задоволенням», — каже технолог.

Діти: не їстимуть абищо

Треба не тільки перемолоти-стушкувати як слід, а ще й привабити малого їдця. Кому, як не мамам, найкраще знати, як складно бува заштовхати корисні домашні страви в дитину. Чудовий борщ завжди може легко програти чипсам чи гамбургерам, і хоч на All inclusive дітей привези – немає гарантій, що знайдеш їм страву до смаку. Бо їжа може бути незвичною, неапетитною з вигляду, незнайомою на смак, погано сервірованою, поданою в такій обстановці, що сама по собі не схиляє до релаксу і насолоди (згадаймо фарбовані у синє чи зелене їдальні з непривітними жінками). Чомусь вважається, що діти не звертають на такі речі уваги, що діти — «не клієнти» і приймуть холодне, розмазане, з брудною виделкою. А вони насправді дуже чутливі до нюансів. Ось нещодавно школярка виклала у соцмережах відео з їдальні — мовляв, подають у металевих мисках, як собакам. Потім дорослі прокоментували, що, ймовірно, металевий – це просто практичніше і безпечніше, ніж щербатий порцеляновий чи керамічний посуд. Але перше дитяче враження вже нічим не переб’єш. Та чомусь на нього у їдальнях зазвичай не зважають.

Страви обов’язково повинні виглядати апетитно, привабливо, каже Оксана Черепанич. «Діти їдять очима. Їм приємно, коли і посуд красивий», – каже вона.

Діток садочкового і молодшого шкільного віку треба ще й зацікавлювати їжею, пояснювати, що на тарілці, «приправляти» меню історіями, перетворювати процес на гру. «Готую своїм дітям кускус на молоці – крупу в формі зірочок. Якби я казала, що це каша, вони б не їли, а подаю зірочки з молоком – їдять», – розповідає мама чотирьох школярів. Тому, якби вчителі з вихователями застосовували трохи психологічних прийомів, відходів у їдалень було б менше. Особливо враховуючи, що нині навіть в садочках в меню є малознайомі малюкам гуляші, гратени, баноші. «Дітям простіше сказати – не хочу, ніж куштувати», – пояснює Оксана.

Приватні постачальники: користуються браком контролю

У школі, де вчиться донька Олени Пелех, послуги надає приватна компанія, яка виграла тендер. Тож, звинувачувати кухарів, що готують так, як у минулому сторіччі у цій школі звикли, не випадає.

Оксана Черепанич на прикладі власних дітей впевнилася, що їжу, оплачену батьками, навіть у приватні заклади кейтеринг може доставляти холодною і несмачною. Не завжди приватні компанії виконують те, на що підрядилися, на відмінно. «Зловживань є багато. Економлять на продуктах, щоб виграти тендер, а далі думають, як в ціну, яку самі ж запропонували, вкластися, — наводить приклад Черепанич. – Бо неможливо приготувати щось якісне, зекономивши 50% вартості продуктів». Виходить або несмачно, або порції маленькі. Інша справа – що сьогодні приготуєш навіть за 60-70 гривень, які виділяє на порцію держава? «Сума має бути мінімум удвічі більшою, щоб запропонувати щось гідне», — міркує технолог громадського харчування. Органи місцевого самоврядування, до слова, можуть збільшувати державну субвенцію за рахунок власних коштів. 

Мультипрофільне харчування за принципом «шведського столу» в їдальні школи №88 Печерського району в Києві
Фото: sch88.kiev.ua
Мультипрофільне харчування за принципом «шведського столу» в їдальні школи №88 Печерського району в Києві

Алла Подгорна — колишній директор столичного КП «Шкільне», яке ще 10 років тому запровадило у Печерському районі мультипрофільне харчування для шкіл. Їй для цього знадобились тільки бажання батьків та адміністрації навчального закладу, відремонтований харчоблок, нове обладнання і посуд, розповідала вона. Подгорна переконана противниця нинішньої реформи шкільного харчування: мовляв, не треба аж настільки перекроювати систему («Шкільне» і подібні йому комунальні підприємства ліквідували), щоб смачно годувати дітей. «Ми запровадили реформу харчування ще у 2014 році, хоча шведський стіл мені затверджували довго і нудно, — каже вона. — І нове обладнання в їдальнях поставили, і меню запатентували. Термінали поставили навіть, щоб картками розраховуватися». Досвід поширювався на все більшу кількість шкіл. Нині Алла Подгорна – керівниця приватного підприємства, що постачає готові страви у школи (комунальне підприємство ліквідоване), але попри це переконана, що передавати такі послуги приватним рукам не слід. «В нашому КП відповідальності було більше. Тому стою на своєму: потрібно відновити державні (чи комунальні) такі підприємства, щоб був порядок і можна було щось з них вимагати, — каже вона. — Державні кошти повинні залишатися в державних організаціях».

Виглядає так, що часто школа – це замовник, чомусь нездатний проконтролювати якість придбаних товарів чи послуг. Можливо, спрацьовує давня установка, що державне – то нічиє, «колгоспне», і так приймуть. «Думаю, це – халатність керівників. Якщо вони контролюватимуть процеси на кожному етапі, їх ніхто не надурить – ні будівельник, ні постачальник продуктів чи страв, — каже вона. – Але часто вони не мають ні бажання, ні хисту так працювати, і не зацікавлені в результаті, щоб діти були задоволені». Тому й ситуація від школи до школи дуже відрізняється. Якщо керівник вимогливий – він і персонал такий же підбере, ще й про стажування в ресторанах домовиться. «Є дуже класні державні школи, де керівник поставить на місце будь-кого і захистить інтереси учнів», — говорить підприємиця. І з батьками не боїться контактувати, вислуховувати побажання. А якщо такого діалогу і активності немає, скільки обладнання і ремонтів школі не дай, змін на краще не буде, впевнена Черепанич.

Реформа: потрібні час і масштаб

У середині серпня МОН почало опитування батьків про їх враження від забезпечення учнів безоплатним харчуванням у школах та його якості. Це необхідно для вдосконалення шкільного харчування. Як пояснили LB.ua в міністерстві, ділитися отриманими висновками поки не готові. Тож ми запитали безпосередньо Команду реформи шкільного харчування: як у ній оцінюють успіхи, як пояснюють для себе, що дітям далеко не все смакує.

Кулінар Євген Клопотенко ( в центрі) слідкує за приготуванням на кухні шкільної їдальні
Фото: pedpresa.ua
Кулінар Євген Клопотенко ( в центрі) слідкує за приготуванням на кухні шкільної їдальні

Успішність діяльності реформи в Команді оцінюють за цифрами: кількість дітей, які отримують безоплатне харчування, зросла з 550 тисяч у 2023 році до 1,8 мільйона дітей у 2025 році, модернізовано 20% харчоблоків тощо.

Причини нарікань комплексні, бо якість харчування залежить від низки факторів. У багатьох школах ще зберігається застаріле обладнання, що ускладнює якісне приготування страв. Використання державних субвенцій та вибір постачальників регулюється громадами, тому ситуація в регіонах різниться. Частина кухарів ще не має достатньої практики роботи за новими стандартами. А на смакові вподобання дітей ще треба впливати. Якщо вдома відсутня культура збалансованого та здорового раціону, діти звикають до надмірного споживання цукру, солі, жирних і висококалорійних продуктів. Саме ця «домашня модель» стає для них нормою і визначає ставлення до їжі надалі. Тому, коли в школах запроваджують оновлене меню, яке відповідає сучасним нутріціологічним вимогам, дітям може бути складно сприймати нові смаки — не через недоліки самих страв, а через відсутність звички до них у повсякденному житті. Лише за умови поєднання зусиль школи та родини можна досягти сталих результатів у формуванні здорових смакових уподобань у дітей.

«Проте ми працюємо над покращенням якості харчування», – запевнили нас у Команді. Зокрема, її члени постійно здійснюють робочі візити до навчальних закладів, щоб наочно оцінити на ситуацію з харчуванням, отримати зворотний зв'язок від адміністрації школи та дітей. «Нарікання поступово зменшуються з масштабуванням реформи, — кажуть. — У тих школах, де харчоблоки вже модернізовано та впроваджено харчування за новими стандартами, дотримуються всіх сучасних нутріціологічних і санітарних норм, суттєвих нарікань на якість страв або відмову дітей від їжі через «незвичність» не виникає». З часом і масштабуванням змін все стане на свої місця, обіцяють.

ЄС нещодавно вирішив виділити аж 200 мільйонів євро на дитяче харчування в українських школах. Буде невимовно шкода, якщо до того часу ривка не станеться і мільйони європейських грошей опиняться у емальованих помийних відрах.

Тетяна НегодаТетяна Негода
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies