Шкільні обіди: держава виділяє мільйони, а діти «так і не їдять». Чи можливі зміни?

Реформа шкільного харчування триває шостий рік поспіль, але в багатьох школах України ці зміни або не помітні, або не відбулися. Проблема «діти не їдять» досі актуальна. У соцмережах все ще викладають обурені пости і відео з їжею і скаргами батьків на її якість чи роботу харчоблоків. Грубо порубані овочі в неапетитному салаті, незрозумілі сірі маси на гарнір, металевий посуд з холодним супом — усе це зі шкільних їдалень, судячи з цього контенту, не зникло. Нещодавно особисто амбасадор реформи — відомий кулінар Євген Клопотенко — мусив зняти відеовідповідь, бо на нього батьки спрямовують негатив за те, що їжа несмачна, а діти голодні. Мовляв, якщо щось не смакує, то не тому, що рецепти погані, а просто страви холодні або кухарі недолугі. Можливо. А проте, це свідчення того, що із завданням — нагодувати нормальним шкільним обідом українських дітей — поки не впоралися.

Фото: facebook/Андрій Сташків Ukraine Facility. Школа на Київщині, де працюють оновлені їдальня і харчоблок, модернізовані за підтримки ЄС у межах

Реформа триває, діти ігнорують

Реформа шкільного харчування триває з 2020 року. До шкільних рецептів потрапили паелья, нагетси, бланманже, чай масала й інші цікавинки. Упровадили мультипрофільне (шведський стіл) і даблменю – діти можуть обирати, що до смаку. Харчоблоки модернізують, кухарям влаштовують курси підвищення кваліфікації, а у планах створити великі фабрики-кухні, де готуватимуть здорову їжу для шкіл і дитсадків. Одна така запрацювала вже в Бучі, інший заклад будують на Харківщині.

У 2024 році відновили пригальмоване через війну повноцінне фінансування реформи шкільного харчування — уряд виділив 1,5 мільярда гривень на територіальні громади для оновлення кухонь і їдалень, розповів нещодавно в інтерв’ю заступник міністра освіти Андрій Сташків. Тепер серед шкіл, які навчаються очно або змішано, за даними Команди реформи шкільного харчування, 1600 мають повністю оновлені кухні і їдальні, які відповідають усім сучасним вимогам (усього в Україні близько 12 тисяч шкіл, у 6 тисяч — першочергова потреба модернізації). Із 17 тисяч шкільних кухарів уже понад 7 тисяч пройшли курси підвищення кваліфікації у спеціально створених кулінарних хабах на базі закладів професійно-технічної освіти, розповідав Сташків. Спеціально підготують навіть медичних сестер, які контролюють раціони.

У формуванні меню школи мають певну автономію. Головне, щоб страви були збалансовані і без заборонених інгредієнтів (згідно з нормами, затвердженими Кабміном). Оцінку хімічного складу й енергетичної цінності страв кожного прийому їжі та добового раціону виконують фахівці Держпродспоживслужби. Вони ж і меню розглядають і затверджують. «Є меню, затверджене МОЗ, але школи можуть розробляти власні варіанти, і тоді їх треба погодити, — пояснили нам у пресслужбі Держпродспоживслужби. — Перевіряється калорійність, використання лише дозволених складових і щоб страви чергувалися: умовно, не щодня пропонувати гречку і щоб перших страв було досить». Протягом 2025 року територіальні органи Держпродспоживслужби розглянули понад 11,5 тисячі таких варіативних меню і більшість погодили (решту корегували).

Фото: facebook/Євген Клопотенко

На додачу школи мають аж три варіанти, звідки брати їжу для дітей. Можуть готувати власними силами (штатних кухарів), передати цю справу на аутсорсинг (харчоблоки орендують і куховарять для дітей сторонні підприємства) або ж домовлятися про кейтеринг (доставка готових страв). Здавалося б, усі умови створен — бери і годуй.

Але клопоту довкола шкільного обіду дорослі мають чимало, а на виході далеко не всі школярі ситі. У молодших класах, поки вчителька всіх організовано водила й агітувала їсти, донька ще так-сяк їла, розповідає мама шестикласниці з Київщини Олена Пелех. А тепер і дорогу до їдальні забула. «Каже: торік там давали холодні прісні макарони й пересолені супи, що там могло змінитися? І не ходить, — скаржиться вона. — Умовила хоча б сфотографувати меню — для мене. А самі страви персонал знімати не дозволив». Обід, до слова, цілком пристойний (на папері): борщ з курячими фрикадельками, болоньєзе зі свинини. Смачно чи ні — це суб’єктивно. Але якщо страва приготована за всіма нормами й рецептурами, а результат не подобається дітям, то це вже відповідальність конкретного кухаря», — так відповів на питання про несмачну їжу в інтерв’ю Андрій Сташків.

Фото: facebook/Андрій Сташків Андрій Сташків

Звісно, ніхто не чекає обслуговування, атмосфери й асортименту, як у ресторані, треба, щоб українські шкільні їдальні видавали нормальну, придатну для споживання гарячу їжу. Але, наприклад, скарг у Миколаєві за вересень назбиралося стільки, що розбираються з проблемою на рівні обладміністрації і Держпродспоживслужби, МОН і Команди реформи шкільного харчування. З початку нового навчального року батьки понад чотирьох тисяч місцевих школярів від безкоштовного харчування просто відмовилися (а їх там загалом близько 20 тисяч), повідомила начальниця управління освіти міста Анна Личко.

Директори: не хочуть зайвих складнощів

Оксана Черепанич добре знає лаштунки шкільного харчування як мама чотирьох школярів, технолог громадського харчування, експертка у сфері HoReCa (індустрії гостинності) і директорка компанії, що, зокрема, бере участь в оновленні шкільних харчоблоків. Каже, зіпсувати їжу можна запросто навіть у дорогому ресторані, і пояснює, чому, на її думку, у школах вона досі несмачна, а реформа місцями гальмує.

До початку повномасштабного вторгнення навчальні заклади активно брали участь у тендерах, відчувалася ініціативність керівників. Потім фінансування припинили — і процес загальмував, але не тільки через брак коштів. Головна проблема, через яку зміни впроваджують повільно і вони не дають ефекту, — лише окремі керівники підходять до них з ентузіазмом, а велика частина — вимушено. Багато хто просто уникає зайвих неприємностей і клопоту. Тому оновлення харчоблоків пробуксовує, а саме від модернізації дуже залежить успіх реформи.

Труднощі дійсно є, насамперед технічні. Наприклад, є така опція, як держпрограма фінансування придбання обладнання, модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень закладів освіти. Щоб отримати кошти, треба розробити проєктно-кошторисну документацію і оформлену заявку подати через портал dream.gov.ua (платформа управління публічними інвестиціями). Кому доручити створення цієї документації? «Ні керівники шкіл, ні завгоспи, ні завучі, яких залучають до цього, не мають відповідного досвіду і компетенцій, щоб податись на проєкт чи на тендер», — каже Черепанич. Але мусять братися за це і припускаються помилок. Оскільки модернізація часто означає й реконструкцію приміщення, школи також звертаються до будівельних компаній. Їхні фахівці, розробляючи документацію, керуються державними будівельними нормами і дотримуються вимог щодо кожної розетки, але на обладнанні для харчоблоків можуть геть не розумітися, та мусять створити проєкт і в частині обладнання. Він може навіть експертизу успішно пройти, та коли доходить вже до фінансування, скажімо, Ukraine Facility, нестиковки виявляються і проєкт завертають. «І тоді крайній – керівник, який і змусити будівельників переробити роботу не може, і залишити, як є, також», — пояснює експертка.

Фото: instagram.com/oksana_cherepanych/ Оксана Черепанич

Траплялося й таке, що навчальні заклади отримували від профільних компаній повний супровід і консультування, а потім за крок до фінішу відмовлялись подавати заявки на модернізацію. «Бо почули, що в сусідню школу потім прийшла комісія перевірити, як реалізували проєкт, і злякались, — каже Оксана Черепанич. — Так, перевірки — це неприємно, але державні чи донорські кошти потребують звітності, і не варто цього боятися, якщо все зробили правильно». Та керівники обирають перестрахуватися і не брати на себе відповідальності, а не освоювати нове. Не вистачає й розуміння, навіщо фінансування добиватися, захищати проєкт — кошти звикли отримувати просто «на школу». «Дайте мені готове, все зробіть – тоді нехай буде. А поборотися за те, щоб завтра було краще – охочих мало», — так описує ситуацію Оксана Черепанич.

Розробляти технічну документацію - це і не є прямою функцією директорів, зауважують у Команді реформи шкільного харчування. “Це робота органів місцевого самоврядування, які і мали б наймати проєктні організації для роботи з проєктною документацією”, - пояснили нам. Очевидно, не всі ці органи однаково добре справляються з роллю балансоутримувачів, тому й існують опції для власної ініціативи директорів.

У Команді також запевняють, що до них можна звертатися за настановами та навчанням.

Кухарі: хороших мало і навички ще шкутильгають

Частина шкіл так і працюють на харчоблоках зі старим обладнанням, а деякі, хоч і мають нове (часом навіть потужніше, ніж потребує заклад, бо перестарались), та працювати на ньому немає кому. «Знаючи, що техніка коштує 600-700 тис. грн, кухарі іноді бояться до нього й підходити, — каже технолог громадського харчування. — Потрібне тривале навчання і сервісна підтримка, бо недосвідчені користувачі частенько роблять з ним щось не так».

Фото: facebook/Андрій Сташків Одна з шкільних модемодернізованих їдалень

Було б ще кого вчити – кухарів в Україні наразі не те що на низькі шкільні зарплати не вистачає, навіть ресторани відчувають зараз дефіцит кадрів (хоча школи й раніше не могли собі висококваліфікованих кухарів дозволити). Молодь шкільною кухнею не привабиш, тож активно залучається «стара гвардія». «Спеціалісти на кухнях навчальних закладів — дуже низького рівня. Вчилися, хто як міг», — каже Оксана Черепанич. Повні недоїдків відра персонал кухонь часто не хвилюють. «Бачила, що викидається багато їжі. Бо – байдужість. Одиниці можуть змінитися, а більшість працює так, як звикла», — говорить експертка сфери громадського харчування. Часто йдеться, зокрема, і про радянську традицію щось з роботи потягти. За словами підриємиці, вона досі жива і цілком може впливати на роботу деяких харчоблоків. Та й далеко не всі кухарі працюють на кухні, бо люблять свою справу, і з мотивацією ніякий кулінарний хаб не допоможе. «Якщо людина не любить готувати і працює кухарем, бо мусить, їжа не буде смачною», — впевнена технолог.

Якщо хоч частину персоналу на кухні замінити і посилити контроль, то решта муситиме підкоритися змінам (або піде). Сама по собі вседозволеність не зникне, людей треба тільки перевчати і контролювати, переконана Черепанич.

Фото: наданo Мариною Єльченко Марина Єльченко

Перевчити – це цілком реально, вважає Марина Єльченко, агент змін у кулінарному хабі Кременчука. Вона викладає на курсах підвищення кваліфікації для шкільних кухарів вже другий рік, мала справу з людьми різного віку і досвіду з кількох десятків громад Полтавщини і каже, що справа геть не безнадійна. «З кожною новою групою відзначаю все більшу зацікавленість. Люди приїжджають вже не так песимістично налаштовані, як у першій-другій групах», — ділиться враженнями тренер кулінарного хабу. Бо вчити починали, коли школи працювали ще на старих базах і кухарі не вірили, що щось зміниться. Але обладнання змінюється і думка — теж. «Роблю для себе опитування і все частіше радують відповіді, що кухарі вже мають нові овочерізальні чи пароконвекційні машини (професійне теплове обладнання, яке поєднує в собі функції пароварки, конвекційної печі та гриля — Ред.), — говорить Єльченко. — Люди бачать прогрес». Навіть кухарі з 40-50-річним досвідом, які прибували на курси з переконанням, що от раніше було краще і техніка — «на віка», в процесі знайомства з новим обладнанням в 99% випадків приходять до думки, що все що не робиться, то на краще.

Страви: випереджають реформу

Були в кременчуцькому кулінарному хабі конфлікти й щодо нової рецептури — кухарі не могли прийняти «несолоне-несолодке» і «забагато спецій». Просто нові рецепти спішать поперед реформи, припускає Марина. Вони були розроблені вже з розрахунком на сучасну кухню і на початку реформи виходила нестиковка: страви нові, а техніка стара. «Не розуміли, чому на млинець виділяється тільки 5 г олії? А тому, що 5 г досить, щоб змазати пензлем тефлонову форму, в яку виливається тісто для кожного млинця. А коли смажать на старих сковорідках, то, звісно, 5 г — це ні про що», — наводить приклад агент змін. Щодо спецій, то у пароконвектоматі за рахунок конвекції і подачі пари вони розкриваються, як задумали технологи. А коли їжу готують в старій духовці, цього не відбувається. «Коли разом з ними готуємо, як треба, і потім куштуємо, ніхто не просить досолити, всім смачно», — запевняє Єльченко.

Фото: наданo Мариною Єльченко Марина Єльченко зі слухачками курсу підвищення кваліфікації для шкільних кухарів у кулінарному хабі

Євген Клопотенко має рацію, коли каже, що «не стоїть біля кожної плити» і не відповідає на кожну страву, що не зайшла українським школярам. Навряд наразі шкільні кухарі втілюють рецепти достоту так, як він собі це уявляв, говорить Оксана Черепанич, — з одного рецепту може вийти безліч інтерпретацій і не факт, що вони смакуватимуть дітям. «Але в школі вишукані рецепти і не потрібні. Досить готувати прості страви, які діти бачать вдома і з якими впорається кухар будь-якого рівня і досвіду – і студент-початківець, і людина старшого віку», — вважає вона.

Сучасні технології завдання кухарям насправді дуже спрощують і дозволяють приготувати з дуже простих продуктів смачні страви. Наприклад, котлети. Часто у шкільній їдальні вони не соковиті, тверді, важко пережовуються, в них великі неперемелені частини м’яса трапляються. А професійна техніка перемеле м’ясо до правильної консистенції, чітка пропорція спецій зробить фарш смачним, їх досить лиш обсмажити у пароконвектоматі - без прямого контакту з жиром. «І будуть соковиті, як в бургері. Також можна приготувати в ньому картоплю фрі, не додаючи олії, і діти її з овочевими салатами з’їдять із задоволенням», — каже технолог.

Діти: не їстимуть абищо

Треба не тільки перемолоти-стушкувати як слід, а ще й привабити малого їдця. Кому, як не мамам, найкраще знати, як складно бува заштовхати корисні домашні страви в дитину. Чудовий борщ завжди може легко програти чипсам чи гамбургерам, і хоч на All inclusive дітей привези – немає гарантій, що знайдеш їм страву до смаку. Бо їжа може бути незвичною, неапетитною з вигляду, незнайомою на смак, погано сервірованою, поданою в такій обстановці, що сама по собі не схиляє до релаксу і насолоди (згадаймо фарбовані у синє чи зелене їдальні з непривітними жінками). Чомусь вважається, що діти не звертають на такі речі уваги, що діти — «не клієнти» і приймуть холодне, розмазане, з брудною виделкою. А вони насправді дуже чутливі до нюансів. Ось нещодавно школярка виклала у соцмережах відео з їдальні — мовляв, подають у металевих мисках, як собакам. Потім дорослі прокоментували, що, ймовірно, металевий – це просто практичніше і безпечніше, ніж щербатий порцеляновий чи керамічний посуд. Але перше дитяче враження вже нічим не переб’єш. Та чомусь на нього у їдальнях зазвичай не зважають.

Страви обов’язково повинні виглядати апетитно, привабливо, каже Оксана Черепанич. «Діти їдять очима. Їм приємно, коли і посуд красивий», – каже вона.

Діток садочкового і молодшого шкільного віку треба ще й зацікавлювати їжею, пояснювати, що на тарілці, «приправляти» меню історіями, перетворювати процес на гру. «Готую своїм дітям кускус на молоці – крупу в формі зірочок. Якби я казала, що це каша, вони б не їли, а подаю зірочки з молоком – їдять», – розповідає мама чотирьох школярів. Тому, якби вчителі з вихователями застосовували трохи психологічних прийомів, відходів у їдалень було б менше. Особливо враховуючи, що нині навіть в садочках в меню є малознайомі малюкам гуляші, гратени, баноші. «Дітям простіше сказати – не хочу, ніж куштувати», – пояснює Оксана.

Приватні постачальники: користуються браком контролю

У школі, де вчиться донька Олени Пелех, послуги надає приватна компанія, яка виграла тендер. Тож, звинувачувати кухарів, що готують так, як у минулому сторіччі у цій школі звикли, не випадає.

Оксана Черепанич на прикладі власних дітей впевнилася, що їжу, оплачену батьками, навіть у приватні заклади кейтеринг може доставляти холодною і несмачною. Не завжди приватні компанії виконують те, на що підрядилися, на відмінно. «Зловживань є багато. Економлять на продуктах, щоб виграти тендер, а далі думають, як в ціну, яку самі ж запропонували, вкластися, — наводить приклад Черепанич. – Бо неможливо приготувати щось якісне, зекономивши 50% вартості продуктів». Виходить або несмачно, або порції маленькі. Інша справа – що сьогодні приготуєш навіть за 60-70 гривень, які виділяє на порцію держава? «Сума має бути мінімум удвічі більшою, щоб запропонувати щось гідне», — міркує технолог громадського харчування. Органи місцевого самоврядування, до слова, можуть збільшувати державну субвенцію за рахунок власних коштів.

Фото: sch88.kiev.ua Мультипрофільне харчування за принципом «шведського столу» в їдальні школи №88 Печерського району в Києві

Алла Подгорна — колишній директор столичного КП «Шкільне», яке ще 10 років тому запровадило у Печерському районі мультипрофільне харчування для шкіл. Їй для цього знадобились тільки бажання батьків та адміністрації навчального закладу, відремонтований харчоблок, нове обладнання і посуд, розповідала вона. Подгорна переконана противниця нинішньої реформи шкільного харчування: мовляв, не треба аж настільки перекроювати систему («Шкільне» і подібні йому комунальні підприємства ліквідували), щоб смачно годувати дітей. «Ми запровадили реформу харчування ще у 2014 році, хоча шведський стіл мені затверджували довго і нудно, — каже вона. — І нове обладнання в їдальнях поставили, і меню запатентували. Термінали поставили навіть, щоб картками розраховуватися». Досвід поширювався на все більшу кількість шкіл. Нині Алла Подгорна – керівниця приватного підприємства, що постачає готові страви у школи (комунальне підприємство ліквідоване), але попри це переконана, що передавати такі послуги приватним рукам не слід. «В нашому КП відповідальності було більше. Тому стою на своєму: потрібно відновити державні (чи комунальні) такі підприємства, щоб був порядок і можна було щось з них вимагати, — каже вона. — Державні кошти повинні залишатися в державних організаціях».

Виглядає так, що часто школа – це замовник, чомусь нездатний проконтролювати якість придбаних товарів чи послуг. Можливо, спрацьовує давня установка, що державне – то нічиє, «колгоспне», і так приймуть. «Думаю, це – халатність керівників. Якщо вони контролюватимуть процеси на кожному етапі, їх ніхто не надурить – ні будівельник, ні постачальник продуктів чи страв, — каже вона. – Але часто вони не мають ні бажання, ні хисту так працювати, і не зацікавлені в результаті, щоб діти були задоволені». Тому й ситуація від школи до школи дуже відрізняється. Якщо керівник вимогливий – він і персонал такий же підбере, ще й про стажування в ресторанах домовиться. «Є дуже класні державні школи, де керівник поставить на місце будь-кого і захистить інтереси учнів», — говорить підприємиця. І з батьками не боїться контактувати, вислуховувати побажання. А якщо такого діалогу і активності немає, скільки обладнання і ремонтів школі не дай, змін на краще не буде, впевнена Черепанич.

Реформа: потрібні час і масштаб

У середині серпня МОН почало опитування батьків про їх враження від забезпечення учнів безоплатним харчуванням у школах та його якості. Це необхідно для вдосконалення шкільного харчування. Як пояснили LB.ua в міністерстві, ділитися отриманими висновками поки не готові. Тож ми запитали безпосередньо Команду реформи шкільного харчування: як у ній оцінюють успіхи, як пояснюють для себе, що дітям далеко не все смакує.

Фото: pedpresa.ua Кулінар Євген Клопотенко ( в центрі) слідкує за приготуванням на кухні шкільної їдальні

Успішність діяльності реформи в Команді оцінюють за цифрами: кількість дітей, які отримують безоплатне харчування, зросла з 550 тисяч у 2023 році до 1,8 мільйона дітей у 2025 році, модернізовано 20% харчоблоків тощо.

Причини нарікань комплексні, бо якість харчування залежить від низки факторів. У багатьох школах ще зберігається застаріле обладнання, що ускладнює якісне приготування страв. Використання державних субвенцій та вибір постачальників регулюється громадами, тому ситуація в регіонах різниться. Частина кухарів ще не має достатньої практики роботи за новими стандартами. А на смакові вподобання дітей ще треба впливати. Якщо вдома відсутня культура збалансованого та здорового раціону, діти звикають до надмірного споживання цукру, солі, жирних і висококалорійних продуктів. Саме ця «домашня модель» стає для них нормою і визначає ставлення до їжі надалі. Тому, коли в школах запроваджують оновлене меню, яке відповідає сучасним нутріціологічним вимогам, дітям може бути складно сприймати нові смаки — не через недоліки самих страв, а через відсутність звички до них у повсякденному житті. Лише за умови поєднання зусиль школи та родини можна досягти сталих результатів у формуванні здорових смакових уподобань у дітей.

«Проте ми працюємо над покращенням якості харчування», – запевнили нас у Команді. Зокрема, її члени постійно здійснюють робочі візити до навчальних закладів, щоб наочно оцінити на ситуацію з харчуванням, отримати зворотний зв'язок від адміністрації школи та дітей. «Нарікання поступово зменшуються з масштабуванням реформи, — кажуть. — У тих школах, де харчоблоки вже модернізовано та впроваджено харчування за новими стандартами, дотримуються всіх сучасних нутріціологічних і санітарних норм, суттєвих нарікань на якість страв або відмову дітей від їжі через «незвичність» не виникає». З часом і масштабуванням змін все стане на свої місця, обіцяють.

ЄС нещодавно вирішив виділити аж 200 мільйонів євро на дитяче харчування в українських школах. Буде невимовно шкода, якщо до того часу ривка не станеться і мільйони європейських грошей опиняться у емальованих помийних відрах.