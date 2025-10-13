Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
За добу росіяни обстріляли 23 населені пункти Чернігівщини, у Ніжині влучили у підприємство

У Чернігові внаслідок атаки по одному з інфраструктурних об’єктів поранень зазнали п’ятеро цивільних.

Протягом минулої доби ворог 36 разів обстрілював Чернігівську область, під атаками були 23 населені пункти. У регіоні діють графіки погодинних відключень.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус.

“Більшість обстрілів – переважно FPV-дрони та скиди з БпЛА у прикордонні. Також армія рф застосовувала ударні дрони різних модифікацій”, ‒ зазначив він.

Вдень у Чернігові внаслідок атаки по одному з інфраструктурних об’єктів поранень зазнали п’ятеро цивільних. Всі отримали необхідну медичну допомогу, троє – госпіталізовані.

У Чернігівському районі внаслідок вибуху дрона пошкоджено локомотив, сталося займання рослинності.

У Ніжинському районі зафіксовано влучання на території об’єкта інфраструктури та одного з місцевих підприємств, виникла пожежа покрівлі. У ДСНС інформують, що на підприємстві зафіксовані два влучання: у виробничому та адміністративному корпусах. Виникла пожежа.

Рятувальники оперативно ліквідували всі загоряння.
