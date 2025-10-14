У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
​В Україні за 10 років більше ніж удвічі зменшилася кількість вчителів віком до 30 років

Відносно стабільними залишилися вікові категорії 51-54 роки, 55-60 років, а більше 60 років - навіть трохи зросла.

​В Україні за 10 років більше ніж удвічі зменшилася кількість вчителів віком до 30 років
Українські школярі
Фото: Фейсбук Оксена Лісового

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак зазначив, що за останні 10 років кількість вчителів віком до 30 років зменшилась з 48 953 до 22 045, тобто більше ніж удвічі.

Про це Бабак написав у Telegram.

"Сьогодні школа потребує молодих талановитих вчителів, інакше вже за пять-десять років доведеться реанімувати освітню систему і це буде якщо не зовсім неможливим, то точно надскладним завданням", - наголосив він.

За його словами, за 10 останніх років загальна кількість вчителів, які викладають окремі предмети, впала з 284 074 до 227 832, тобто на 19,7%.

Також за цей період кількість вчителів у віці до 30 років зменшилась - з 48 953 до 22 045, тобто більше ніж вдвічі, а кількість вчителів до 40 років - з 61 872 до 49 005 або на 20%.

Голова комітету додав, що відносно стабільними залишилися вікові категорії 51-54 роки, 55-60 років, а більше 60 років - навіть трохи зросла.

Крім того, частка вчителів без категорії за 10 років знизилася в півтора рази - з 12 до 8%, при цьому частка спеціалістів вищої категорії зросла на 10% - до 47%.

"Висновок один: зарплатна політика має стимулювати молодих людей, забезпечувати їм гідну оплату праці і впевненість у завтрашньому дні. При чому це треба робити не протягом 10-20 років, коли молодий вчитель вже не один раз встигне розчаруватися у професії і піде із закладу освіти, а просто зараз, з першого дня його роботи. В іншому випадку, коли старше покоління залишить школу, не буде нікого їм на заміну. Три "мінімалки" на старті - те, з чого ми маємо почати вже з наступного року", - наголосив Бабак.
