Дослідження: понад 40% учителів налаштовані покинути професію до 2030-го

Таким чином Україні може не вистачити близько 108 000 освітян.

Понад 40% учителів налаштовані піти з професії до 2030 року. Крім того, лише половина студентів педагогічних спеціальностей планують працювати у школі найближчими роками.

Про це свідчать результати дослідження "Вчителі України: кадровий потенціал", яке провели ГС "Освіторія" та дослідницька агенція FAMA, до якого залучили понад 10 000 вчителів та студентів.

Зазначається, що через низький престиж професії протягом останніх 6 років середній вступний бал на педагогічні спеціальності знижувався.

Так, наразі вчителів дедалі меншає і в містах, і в селах. Із початком повномасштабного вторгнення учительський склад скоротився на 12%, тобто майже 40 тисяч вчителів. Існує значний розрив між учителями гуманітарних і технічних напрямків - останніх менше у півтора рази.

Окрім того, вчителі стають старшими. Середній вік українських педагогів становить 45 років, а понад 30% вчительського складу – педагоги передпенсійного та пенсійного віку. Більшість педагогів – жінки (86%).

"З професії стрімко вимиваються молоді вчителі до 30 років – за останні роки їх кількість зменшилась більш ніж в 1,6 разів! З 2018 по 2023 рік ми втратили 15 тисяч молодих людей, яких не змогли замінити", – коментує засновниця Освіторії Зоя Литвин.

Математичне моделювання показало: навіть за наповнення класів відповідно до норм законодавства, до 2030 прогнозований брак вчителів ймовірно складатиме 108 тисяч педагогів, але ця цифра може бути значно більшою.

Тільки 47% вчителів задоволені своєю роботою, а абсолютна більшість педагогів (80%) вважають, що суспільство не цінує їхню працю. При цьому, вчителі переважно вдоволені стосунками із учнями, колегами та батьками, а головними демотиваторами називають бюрократію, низьку заробітну плату та велике навантаження. Лише 12% задоволені рівнем заробітної плати, а 94% висловились за скорочення бюрократичного навантаження як головного мотиватору.

Учителі продемонстрували високий запит на вдосконалення знань. Найпопулярніші - англійська мова (73%), цифрові навички та запити пов'язані з війною: перша домедична допомога, правила поведінки в надзвичайних ситуаціях та ментальне здоров’я. Окрім того, 43% вчителів визнають, що потребують додаткових знань з української мови, водночас дев'ять із 10 - уникають російської мови, навіть якщо необхідно точніше пояснити матеріал.