Лиман. Ворог наступає

Лиманський напрямок – третій за напруженістю бойових дій, адже метою противника тут є формування плацдарму північніше Слов’янська для подальшого штурму всієї агломерації.

Фото: EPA/UPG Самохідна реактивна систему залпового вогню «Град» армії РФ

1 вересня противник вів бойові дії на рубежі Зелена Долина, Колодязі, Ямполівка, Торське, Ямпіль. Ворог наполегливо проривався в напрямку Шандриголового, Новоселівки та Дробишевого, тобто до водойм поблизу р. Нітріус в Новоселівці. Весь цей час 3-я армія противника на Сіверському напрямку активно атакувала біля Дронівки, сприяючи в такій спосіб діям лівого флангу 25-ї армії ворога.

18 вересня агресору вдалося прорватися до Нітріуса, а в районі Середнього – навіть переправитися на західний берег.

24 вересня окупанти активізувалися в районі Колодязів та дещо просунулися.

26 вересня ворог атакував Ямпіль. Зосереджуючись саме тут, ворог згаяв майже тиждень, усвідомив марність своїх дій і перегрупував сюди 164-у та 169-у бригади 25-ї армії.

9 жовтня ГШ ЗС України анонсує утворення Слов’янського оперативного напрямку, оптимізуючи управління військами та логістику в майбутній оборонній операції.

Впродовж тижня, що минув, 144-а дивізія 20-ї армії та частина сил 2-ї дивізії 1-ї танкової армії противника намагаються прорватися до району Новоселівка – Дробишево – Пришиб – Ярова та заблокувати район оборони Третього армійського корпусу Сил оборони з півночі та північного заходу.

Фото: https://deepstatemap.live/

67-а дивізія, 164-а, 169-а мотострілецькі і 11-а танкова бригади 25-ї армії енергійними атаками у напрямку Зарічне – Лиман сковують наш Третій корпус, одночасно витискаючи українські війська з району Ямпіль – Дронівка – Платонівка – Закітне. 67-а дивізія намагається покращити своє тактичне становище біля Зарічного, де захопила кілька кварталів між вулицями Клеверною та Поштовою. ЇЇ малі штурмові групи вперто лізуть в північні райони села.

Для ворога це все не виглядає прогулянкою, адже українські війська контратакують на південь від Карпівки, блокуючи рух ворога на ділянці Середнє – Шандриголове та руйнуючи ворожі спроби закріпитися на рубежі Новоселівка – Дерилове.

Ямпіль сьогодні також є ареною жорстких контактних боїв. Агресору вдалося прорватися до поселення, але зачепитися не вийшло – після декількох успішних контратак підрозділів Третього корпусу рештки окупантів обороняються біля залізничної станції та в парі кварталів у північно-східній частині населеного пункту. Штурмові групи ворога, що прорвалися до центру Ямполя, зачищені або відкинуті.

Дронівка є стиком бойових порядків угруповань противника «Запад» та «Юг» (25-а та 3-я армії відповідно). Сили оборони в Дронівці заважають обом, адже стійко утримують свої позиції вздовж р. Чорний Жеребець, що має стабілізуючий вплив не лише на ситуацію в Ямполі, але й на всю ділянку Дронівка – Серебрянка вздовж південного берега Сіверського Дінця.

Військовослужбовці ЗСУ .

Ворог докладає зусиль просунутися вздовж Нітріуса до села Пришиб, що дозволить обійти Лиман з півночі і водночас почати формувати вихідне положення для подальшого наступу на Слов’янськ та Краматорськ.

План командування УВ «Запад» на Лиманському напрямку виглядає приблизно так: зосередитися на наступі на флангах Лиманського району оборони Третього корпусу. Оперативними завданнями противника на напрямку можуть бути обмеження маневру військ Третього корпусу між тактичними напрямками під вогневим контролем, насамперед мостів і переправ, та блокування більшої частини логістичних маршрутів 3-го корпусу, для чого ворогу треба прорватися до району Новоселівка – Дробишево – Пришиб – Ярова та району на південний схід від Ямполя, тобто туди, де у Сіверський Донець впадають Нітріус та Чорний Жеребець.

Якщо пам’ятати, що весь Лиманський двіж має на меті створити умови для подальшого наступу на Слов’янськ, то агресору потрібно за будь-яку ціну захопити Лиман і весь район до Сіверського Дінця. Лише такий розклад дозволить у майбутньому наступі мати достатню кількість варіантів дій.

Складною проблемою для ворога стане Сіверський Донець на рубежі Пришиб – Сидорове – Маяки – Щурове – Старий Караван – Брусівка – Стародубівка – Піскунівка – Крива Лука – Закітне. Між Сидоровим та Кривою Лукою розташований каскад водойм, котрі суттєво ускладнять просування противника в осінньо-весняний період. Взимку також буде непросто. Пора року, що вже настала, помножена на несприятливий рельєф, вкрай не сприяє просуванню.

Сподіваємось, що на західному березі Сіверського Дінця Сили оборони вже обладнали рубіж оборони.