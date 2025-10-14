Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
РФ обстрілювала Харківщину авіабомбами та дронами, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Внаслідок обстрілів в області постраждали 62 людини.

РФ обстрілювала Харківщину авіабомбами та дронами, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Протягом минулої доби під ударами Росіян перебували місто Харків і вісім населених пунктів області.

Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів постраждали 62 людини.

Ворог атакував дроном Київський район Харкова та двома КАБами – Салтівський район міста. Синєгубов підкреслив, що електропостачання після ворожого обстрілу Харкова відновили всім споживачам.

У Харків травмувалися чоловіки 79 і 68 років, жінки 75, 73, 44, 69, 74 років, також гострої реакції на стрес зазнали 50 пацієнтів лікарні у Салтівському районі, що потрапила під удар. 

У Куп’янську постраждали 78-річна, 58-річна і 71-річна жінки та 57-річний, 72 річний чоловіки.

Ворог застосовував по Харківщині керовані авіабомби, 17 безпілотників “Герань-2” та чотири fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харкові пошкоджено гуртожиток, підприємство, будівлю навчального закладу, будівлю лікарні, господарчу споруду, дві нежитлові будівлі, електромережі, 24 автомобілі; 
  • у Куп'янському районі пошкоджено автомобіль (с. Благодатівка), приватний будинок (м. Куп’янськ), два приватні будинки, дві господарчі споруди (сел. Великий Бурлук); 
  • у Харківському районі пошкоджено приватний будинок у  селі Козача Лопань.
