Протягом минулої доби під ударами Росіян перебували місто Харків і вісім населених пунктів області.
Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілів постраждали 62 людини.
Ворог атакував дроном Київський район Харкова та двома КАБами – Салтівський район міста. Синєгубов підкреслив, що електропостачання після ворожого обстрілу Харкова відновили всім споживачам.
У Харків травмувалися чоловіки 79 і 68 років, жінки 75, 73, 44, 69, 74 років, також гострої реакції на стрес зазнали 50 пацієнтів лікарні у Салтівському районі, що потрапила під удар.
У Куп’янську постраждали 78-річна, 58-річна і 71-річна жінки та 57-річний, 72 річний чоловіки.
Ворог застосовував по Харківщині керовані авіабомби, 17 безпілотників “Герань-2” та чотири fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Харкові пошкоджено гуртожиток, підприємство, будівлю навчального закладу, будівлю лікарні, господарчу споруду, дві нежитлові будівлі, електромережі, 24 автомобілі;
- у Куп'янському районі пошкоджено автомобіль (с. Благодатівка), приватний будинок (м. Куп’янськ), два приватні будинки, дві господарчі споруди (сел. Великий Бурлук);
- у Харківському районі пошкоджено приватний будинок у селі Козача Лопань.