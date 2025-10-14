Протягом минулої доби під ударами Росіян перебували місто Харків і вісім населених пунктів області.

Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів постраждали 62 людини.

Ворог атакував дроном Київський район Харкова та двома КАБами – Салтівський район міста. Синєгубов підкреслив, що електропостачання після ворожого обстрілу Харкова відновили всім споживачам.

У Харків травмувалися чоловіки 79 і 68 років, жінки 75, 73, 44, 69, 74 років, також гострої реакції на стрес зазнали 50 пацієнтів лікарні у Салтівському районі, що потрапила під удар.

У Куп’янську постраждали 78-річна, 58-річна і 71-річна жінки та 57-річний, 72 річний чоловіки.

Ворог застосовував по Харківщині керовані авіабомби, 17 безпілотників “Герань-2” та чотири fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: