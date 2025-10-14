Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
На Херсонщині за добу внаслідок російських обстрілів поранено 8 людей

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі.

На Херсонщині за добу внаслідок російських обстрілів поранено 8 людей
Ілюстративне фото

На Херсонщині внаслідок російських обстрілів вісім людей дістали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами  перебували Херсон, Антонівка, Молодіжне, Садове, Зимівник, Янтарне, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Кізомис, Ромашкове, Новодмитрівка, Іванівка, Микільське, Новотягинка, Токарівка, Берислав, Дудчани, Осокорівка, Нововоронцовка, Михайлівка, Милове, Новокаїри, Бургунка, Львове, Новоберислав, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Червоний Маяк та Козацьке.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 11 багатоквартирних та 24 приватні будинки. Також окупанти понівечили приміщення освітнього закладу та ботанічного саду, адмінбудівлю, магазин, гараж та приватні автомобілі. 

Учора зі звільнених громад регіону було евакуйовано 5 людей.  
