Двоє людей загинули, ще двоє – поранені внаслідок дронової атаки у Запорізькій області

Двоє людей загинули, ще двоє – поранені внаслідок атаки дрону в Пологівському районі Запорізької області.

Як розповів начальник ОВА Іван Федоров, FPV-дрон вдарив по автівці у селі Новопавлівка. Серед поранених є дві сестри віком 17 та 19 років.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 570 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ завдали 8 авіаційних ударів по Магдалинівці, Білогір’ю, Успенівці, Новоуспенівському та Малинівці.

357 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Cтепногірськ, Плавні, Степове, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новоандріївку, Чарівне, Білогір’я, Малинівку, Новопавлівку.

4 обстріли з РСЗВ накрили Степове, Малу Токмачку, Малинівку та Полтавку.

201 артилерійський удар завдано по території Cтепногірська, Плавнів, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малинівки, Широкого, Малої Токмачки, Новоандріївки, Чарівного та Білогір’я.

Надійшло 3 повідомлення про руйнування приватних будинків, господарських споруд та авто.