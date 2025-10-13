Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Зимова кампанія України
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Війна

Двоє людей загинули, ще двоє – поранені внаслідок дронової атаки у Запорізькій області

Ворог завдав 570 ударів по області. 

Двоє людей загинули, ще двоє – поранені внаслідок дронової атаки у Запорізькій області
Наслідки російського обстрілу
Фото: Запорізька ОВА

Двоє людей загинули, ще двоє – поранені внаслідок атаки дрону в Пологівському районі Запорізької області. 

Як розповів начальник ОВА Іван Федоров, FPV-дрон вдарив по автівці у селі Новопавлівка. Серед поранених є дві сестри віком 17 та 19 років. 

Загалом упродовж доби окупанти завдали 570 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ завдали 8 авіаційних ударів по Магдалинівці, Білогір’ю, Успенівці, Новоуспенівському та Малинівці.

357 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Cтепногірськ, Плавні, Степове, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новоандріївку, Чарівне,  Білогір’я, Малинівку, Новопавлівку.

4 обстріли з РСЗВ накрили Степове, Малу Токмачку, Малинівку та Полтавку.

201 артилерійський удар завдано по території Cтепногірська, Плавнів, Степового,  Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малинівки, Широкого, Малої Токмачки, Новоандріївки, Чарівного та Білогір’я. 

Надійшло 3 повідомлення про руйнування приватних будинків, господарських споруд та авто.

  • Нещодавно ворог атакував газову інфраструктуру в Запорізькій області.
﻿
