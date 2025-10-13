У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Зимова кампанія України
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
"Шлюб за $25 тисяч": На Волині затримали сім’ю з Полтавщини, що переправляла чоловіків за кордон

Така "послуга" коштувала 25 тисяч доларів.

"Шлюб за $25 тисяч": На Волині затримали сім’ю з Полтавщини, що переправляла чоловіків за кордон
Фото: ДПСУ

У Луцьку викрили діяльність групи осіб, яка займалася незаконним переправленням чоловіків за кордон. 

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Схему організував 63-річний уродженець Полтавщини разом із двома доньками, старша з яких має ІІ групу інвалідності. Саме з нею чоловіки укладали фіктивні шлюби, аби виїхати за кордон. Така "послуга" коштувала 25 тисяч доларів.

Днями, після шлюбної церемонії, під час передачі  23 300 доларів, в Луцьку було затримано організатора та співучасницю. 

Їм повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч .3 ст. 332 КК, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.
