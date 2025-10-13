"Шлюб за $25 тисяч": На Волині затримали сім’ю з Полтавщини, що переправляла чоловіків за кордон

Така "послуга" коштувала 25 тисяч доларів.

У Луцьку викрили діяльність групи осіб, яка займалася незаконним переправленням чоловіків за кордон.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Схему організував 63-річний уродженець Полтавщини разом із двома доньками, старша з яких має ІІ групу інвалідності. Саме з нею чоловіки укладали фіктивні шлюби, аби виїхати за кордон. Така "послуга" коштувала 25 тисяч доларів.

Днями, після шлюбної церемонії, під час передачі 23 300 доларів, в Луцьку було затримано організатора та співучасницю.

Їм повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч .3 ст. 332 КК, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.