Зеленський: можуть бути три джерела фінансування закупівлі Tomahawk для України

Одне з них - заморожені російські активи.

Зеленський: можуть бути три джерела фінансування закупівлі Tomahawk для України
Пускова установка ракет Tomahawk наземного комплексу Typhon
Фото: U.S.Army

Президент України Володимир Зеленський вважає, що можуть бути три джерела фінансування закупівлі ракет Tomahawk для України, передає Укрінформ.

"Один з варіантів - це натівська програма PURL. Через неї ми працюємо, працює НАТО. НАТО закуповує за свої гроші у Америки зброю різного характеру і потім передають нам те, що ми потребуємо", - розповів Зеленський.

Друге можливе джерело фінансування - велика угода зі США, Mega deal, переговори щодо якої тривають.

Також ракети Tomahawk можуть придбати у США за кошти із заморожених російських активів. 

"Гарний варіант точно", - сказав президент. 

Володимир Зеленський підкреслив, що про кількість і можливості поставок ракет Tomahawk зараз говорити рано.

"Tomahawk" для України 

  • Нещодавно президент США Дональд Трамп повідомив, що він "певною мірою" ухвалив рішення щодо постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk.

  • Пізніше ЗМІ писали, що Трамп і Володимир Зеленський обговорили можливість отримання Україною цих далекобійних ракет.

  • Після розмови із Трампом глава України сказав, що "Америка розглядає можливості посилити співпрацю".
