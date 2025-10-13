Зеленський: можуть бути три джерела фінансування закупівлі Tomahawk для України

Президент України Володимир Зеленський вважає, що можуть бути три джерела фінансування закупівлі ракет Tomahawk для України, передає Укрінформ.
"Один з варіантів - це натівська програма PURL. Через неї ми працюємо, працює НАТО. НАТО закуповує за свої гроші у Америки зброю різного характеру і потім передають нам те, що ми потребуємо", - розповів Зеленський.
Друге можливе джерело фінансування - велика угода зі США, Mega deal, переговори щодо якої тривають.
Також ракети Tomahawk можуть придбати у США за кошти із заморожених російських активів.
"Гарний варіант точно", - сказав президент.
Володимир Зеленський підкреслив, що про кількість і можливості поставок ракет Tomahawk зараз говорити рано.
"Tomahawk" для України
Нещодавно президент США Дональд Трамп повідомив, що він "певною мірою" ухвалив рішення щодо постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk.
Пізніше ЗМІ писали, що Трамп і Володимир Зеленський обговорили можливість отримання Україною цих далекобійних ракет.
- Після розмови із Трампом глава України сказав, що "Америка розглядає можливості посилити співпрацю".