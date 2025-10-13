Зеленський: можуть бути три джерела фінансування закупівлі Tomahawk для України

Одне з них - заморожені російські активи.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що можуть бути три джерела фінансування закупівлі ракет Tomahawk для України, передає Укрінформ.

"Один з варіантів - це натівська програма PURL. Через неї ми працюємо, працює НАТО. НАТО закуповує за свої гроші у Америки зброю різного характеру і потім передають нам те, що ми потребуємо", - розповів Зеленський.

Друге можливе джерело фінансування - велика угода зі США, Mega deal, переговори щодо якої тривають.

Також ракети Tomahawk можуть придбати у США за кошти із заморожених російських активів.

"Гарний варіант точно", - сказав президент.

Володимир Зеленський підкреслив, що про кількість і можливості поставок ракет Tomahawk зараз говорити рано.

"Tomahawk" для України