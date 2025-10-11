Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Axios: Трамп і Зеленський сьогодні обговорили можливість отримання Україною далекобійних ракет «Томагавк»

Видання не повідомляє, до чого домовились сторони. Водночас Зеленський назвав розмову з Трампом “дуже продуктивною”. 

Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 11 жовтня, під час телефонної розмови президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський обговорили можливість отримання Україною далекобійних ракет «Томагавк», повідомляє видання Axios із посиланням на два обізнані джерела. 

Видання зазначає, що «Томагавки» можуть дати Україні можливість завдавати ударів глибоко всередині Росії, включаючи Москву, і українці стверджують, що вони допоможуть змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Джерела не повідомили, чи остаточне рішення було прийнято.

Розмова тривала близько 30 хвилин, повідомило одне джерело. У своїй заяві Зеленський назвав її «дуже позитивною та продуктивною».

Зеленський привітав Трампа з мирною угодою в Газі та сказав, що якщо цю війну можна припинити, «тоді, безумовно, можна зупинити й інші війни, включаючи російську війну».

«Я повідомив президента Трампа про атаки Росії на нашу енергетичну систему, і я ціную його готовність підтримати нас. Ми обговорили можливості посилення нашої протиповітряної оборони, а також конкретні угоди, над якими ми працюємо, щоб забезпечити це», – написав Зеленський.

«Є гарні варіанти та вагомі ідеї щодо того, як нас справді зміцнити. Російська сторона повинна бути готова до справжньої дипломатії — цього можна досягти за допомогою сили».

На початку тижня Трамп заявив, що він «певною мірою» прийняв рішення про продаж далекобійних ракет «Томагавк» країнам НАТО для їх постачання Україні.
