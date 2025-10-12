«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зимова кампанія України
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Сибіга: ЗАЕС перебуває в режимі блекауту вже майже три тижні, що становить загрозу ядерній безпеці

Україна закликає світову спільноту визнати дії Росії та "Росатому" незаконними.

Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

РФ навмисно розірвала з’єднання станції з українською енергосистемою, щоб примусово протестувати підключення ЗАЕС до російської мережі. Запорізька АЕС  перебуває в режимі блекауту вже майже три тижні.

Про це заявляє міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. 

Росія навмисно розірвала з’єднання станції з українською енергосистемою, щоб примусово протестувати підключення до російської мережі — дію, яка ніколи раніше не мала місця в історії атомної енергетики", — наголошує Сибіга. 

Очільник зовнішньополітичного відомства наголошує — це не лише спроба крадіжки мирного українського атомного об’єкта. Несанкціоновані дії російського "Росатому" порушують міжнародно визнані протоколи ядерної безпеки, суперечать українській ліцензії та безпосередньо загрожують ядерним інцидентом.

"Москва намагається обдурити МАГАТЕ та всю технічну й дипломатичну спільноту, удаючи, що проблему спричинив хтось інший, а не вона сама", — додає глава МЗС.

"Справжня проблема полягає в тому, що Росія атакувала та захопила мирний український атомний об'єкт, розмістила там своїх військових і зброю, замінувала його периметр і тепер проводить технічно неприйнятні експерименти", — додає Сибіга.

Росія повинна припинити обстріли та забезпечити ремонт ліній електропередач, щоб зупинити небезпечний блекаут на ЗАЕС.

Україна закликає міжнародну спільноту визнати дії Росії та "Росатому" незаконними, неприйнятними та критично небезпечними.

"Ми закликаємо МАГАТЕ чинити тиск на Росію, щоб вона припинила всі технічні експерименти на станції та повернула її законному власнику — Україні", — наголошує очільник МЗС.
