Укренерго: у восьми областях діють аварійні відключення електроенергії (доповнено)

Спершу ДТЕК повідомляла лише про Донецьку і Дніпропетровську.

В Укренерго повідомили про вимушені аварійні відключення електроенергії в кількох українських областях. Це Харківська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька (для побутових споживачів), Донецька, частково Кіровоградська області.

У Чернігівській області застосували погодинні відключення двох черг. Причина полягає в попередніх російських обстрілах.

"Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 13 жовтня, станом на 8:30, воно було на 9,5% вищим, ніж попереднього робочого дня, в який не застосовувались обмеження – у четвер, 9 жовтня. Причина таких змін – зниження температури повітря, а також утримання хмарної погоди майже на всій території України. Низька ефективність побутових сонячних електростанцій, а також використання електрообігрівачів перед початком опалювального сезону – зумовлюють додаткове навантаження на енергосистему", – пояснили в Укренерго.

Українців закликали не вмикати потужні електропристрої одночасно.