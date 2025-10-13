Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зимова кампанія України
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Укренерго: у восьми областях діють аварійні відключення електроенергії (доповнено)

Спершу ДТЕК повідомляла лише про Донецьку і Дніпропетровську. 

Укренерго: у восьми областях діють аварійні відключення електроенергії (доповнено)
Фото: EPA/UPG

В Укренерго повідомили про вимушені аварійні відключення електроенергії в кількох українських областях. Це Харківська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька (для побутових споживачів), Донецька, частково Кіровоградська області.

У Чернігівській області застосували погодинні відключення двох черг. Причина полягає в попередніх російських обстрілах.

"Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 13 жовтня, станом на 8:30, воно було на 9,5% вищим, ніж попереднього робочого дня, в який не застосовувались обмеження – у четвер, 9 жовтня. Причина таких змін – зниження температури повітря, а також утримання хмарної погоди майже на всій території України. Низька ефективність побутових сонячних електростанцій, а також використання електрообігрівачів перед початком опалювального сезону – зумовлюють додаткове навантаження на енергосистему", – пояснили в Укренерго. 

Українців закликали не вмикати потужні електропристрої одночасно.

