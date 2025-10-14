The Independent: МАГАТЕ пропонує локальне перемир'я для заживлення ЗАЕС

За даними британського медіа The Independent, МАГАТЕ пропонує Росії і Україні встановити локальне перемир'я, аби заживити відключену Запорізьку атомну електростанцію. Відповідну інформацію журналістам повідомили двоє дипломатів, обізнаних з пропозицією.

За словами одного з європейських дипломатів, який в курсі пропозиції директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, агентство пропонує підключити станцію до зовнішнього електроживлення в два етапи. Поки що деталі плану невідомі.

МАГАТЕ повторно висловило застереження в зв'язку зі знеструмленням найбільшої європейської атомної електростанції. З 23 вересня ЗАЕС живиться від дизельних генераторів. Електроенергія необхідна станції для охолодження реакторів та відпрацювання палива, інакше може розплавитися ядерне пальне.

Блекаут ЗАЕС

Це вже 10 і найдовший блекаут після захоплення росіянами станції, яке вони провели на початку повномасштабного вторгнення. 23 вересня унаслідок відключення високовольтної лінії, що живить тимчасово окуповану Запорізьку АЕС, станція втратила живлення власних потреб від української енергосистеми.

Згодом глава МЗС України повідомив, що Росія створює умови для підключення Запорізької АЕС до своєї енергосистеми і намагається залучити до цього процесу МАГАТЕ.

2 жовтня міністерка енергетики Світлана Гринчук у коментарі LB live повідомила, що даних про те, на який період ЗАЕС вистачить дизелю, немає.