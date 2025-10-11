Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Податкова закликає продавців техніки зупинити штучне підвищення цін на пристрої резервного живлення

Відомство вже фіксує факти стрімкого підвищення цін на пристрої резервного живлення — в деяких випадках протягом останнього тижня аж до 30%.

Податкова закликає продавців техніки зупинити штучне підвищення цін на пристрої резервного живлення
Фото: ДПС

Державна податкова служба закликає продавців техніки зупинити штучне підвищення цін на пристрої резервного живлення. 

Про це написала в.о. голови ДПС Леся Карнаух у “Фейсбуці”.

“Днями зустрічалася з представниками великих мереж, що працюють на ринку електроніки та техніки. Говорили про рівні та чесні правила гри, про прозорість у бізнесі й відповідальність перед суспільством. Останній блекаут став черговим випробуванням на міцність. І шкода, що гідно його пройти вистачає сил та совісті не всім”, – написала Леся Карнаух. 

Вона розповіла, що протягом дня отримала декілька тривожних дзвінків. В той час, як люди сиділи без електрики та води по 12-18 годин, а енергетики роблять все, щоб повернути світло в домівки, дехто вирішив підзаробити.

“Ми вже фіксуємо факти стрімкого підвищення цін на пристрої резервного живлення — в деяких випадках протягом останнього тижня аж до 30%. Переважно ціни підняли оптовики, реагуючи на зростання попиту з боку роздрібу. Бажання заробити – логічне, але ж не скористатися ситуацією та штучно піднімати ціни. Наприклад, одна з мереж протягом двох годин підвищила ціну на одну і ту саму зарядну станцію більше, ніж на 2 тисячі. Бо розуміють, що в критичній ситуації люди змушені будуть переплачувати”, – написала Леся Карнаух. 

Вона зазначила, що ще одне з одвічних болючих питань – продаж значної частки «сірої» техніки. 

“Ми все бачимо, фіксуємо та реагуватимемо належним чином. В межах контролю за касовою дисципліною звертатимемо увагу на правильність встановлення ціни на товар для коректного визначення розміру та повноти майбутніх податкових платежів. Дуже розраховую, що штучний стрибок цін – тимчасовий. Бо, насамперед, маємо керуватися взаємоповагою й підтримкою одне одного. І чесно працювати за єдиними правилами для всіх!” – написала в.о. голови ДПС.
