Росія вдарила КАБами по Харкову, постраждав чоловік

Унаслідок падіння бомби в Слобідському районі постраждав 42-річний чоловік, його госпіталізували.

Попередньо, падіння ворожих КАБів зафіксовано в Немишлянському та Слобідському районах міста.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Російська армія вдарила керованими авіаційними бомбами по Харкову. Постраждала людина.

Бомби впали в Немишлянському та Слобідському районах міста.

