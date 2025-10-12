Росія вдарила КАБами по Харкову, постраждав чоловік

Російська армія вдарила керованими авіаційними бомбами по Харкову. Постраждала людина.
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Попередньо, падіння ворожих КАБів зафіксовано в Немишлянському та Слобідському районах міста.
Унаслідок падіння бомби в Слобідському районі постраждав 42-річний чоловік, його госпіталізували.
- Сьогодні росіяни атакували місто Куп'янськ на Харківщині, унаслідок чого загинула літня жінка, поранень зазнав 63-річний чоловік.
- Ввечері 6 жовтня російська армія завдала ударів по Харкову, у місті пролунало щонайменше 18 вибухів.