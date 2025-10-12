Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Зимова кампанія України
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Війна

Росія вдарила КАБами по Харкову, постраждав чоловік

Бомби впали в Немишлянському та Слобідському районах міста.

Росія вдарила КАБами по Харкову, постраждав чоловік
Фото: З відкритих джерел

Російська армія вдарила керованими авіаційними бомбами по Харкову. Постраждала людина.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Попередньо, падіння ворожих КАБів зафіксовано в Немишлянському та Слобідському районах міста.

Унаслідок падіння бомби в Слобідському районі постраждав 42-річний чоловік, його госпіталізували.
Теми: ,
﻿
