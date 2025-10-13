Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Четверо людей постраждали на Херсонщині внаслідок російської агресії

Ворог обстріляв Білозерку і Херсон.

Четверо людей постраждали на Херсонщині внаслідок російської агресії
Фото: ДСНС

Російські окупанти упродовж дня поранили чотирьох цивільних мешканців Херсонської області. Ворог атакував область з артилерії, дронами та з мінометів.

Про це інформує прокуратура Херсонської області.

За даними слідства, 13 жовтня 2025 року військові армії РФ атакували населені пункти Херсонської області за допомогою артилерійської, мінометної зброї, реактивних систем залпового вогню, а також дронами різного типу.

Унаслідок обстрілів відомо про чотирьох поранених цивільних.

Близько 10:00 ранку окупанти в Білозерці спрямували дрон у будівлю, де розташований магазин. Там травмувалося двоє жінок. 

Ще одна жінка та чоловік зазнали травм внаслідок артилерійських атак на Херсон, які сталися орієнтовно о 12:20 та 13:45.  

"Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими", — ідеться у повідомленні.
﻿
