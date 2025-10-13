На Київщині викрили правоохоронця, який за $10 тисяч "кришував" наркобізнес

Працівники Державного бюро розслідувань викрили правоохоронця з Київської області на одержанні 10 тис. доларів хабаря та пособництві у незаконному вирощуванні наркотичних засобів.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

"Група осіб, яка займалась наркобізнесом на території Київської області, запропонувала правоохоронцю прикривати їхню діяльність з вирощування коноплі. За свої «послуги» правоохоронець забажав 10 тис. доларів США", - йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронцю повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, пособництві в незаконному посіві та незаконному вирощуванні конопель, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з метою збуту (ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 310 КК України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Особа, яка передавала гроші підозрюється у наданні неправомірної вигоди поліцейському та незаконний збуті наркотичних засобів (за ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 307 КК України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.