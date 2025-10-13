​Комітет Ради з правової політики оголосив про початок нового конкурсного відбору кандидатур на посаду судді КСУ

Комітет Верховної Ради з правової політики оголосив про початок нового конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України.

Рішення ухвалено на засіданні Комітету з правової політики на 13 жовтня 2025 року, передає кореспондент LB.ua.

Кандидати зможуть подавати свої документи на розгляд правового комітету протягом 30 днів із 14 жовтня 2025 року. Після чого ці документи будуть направлені на розгляд Дорадчої групи експертів (ДГЕ).

Після отримання документів від правового комітету ДГЕ має до чотирьох місяців для розгляду документів кандидатів та проведення співбесід з ними, а також до 15 днів після співбесід для оцінки їхніх моральних якостей.

За прогнозами голови правового комітету Дениса Маслова ("Слуга народу"), новий конкурс відбору кандидатур на посаду судді КСУ може тривати до півроку. Попередній конкурс тривав понад рік.

Нагадаємо, минулого тижня Верховна Рада не змогла призначити двох суддів Конституційного суду, що належали до її квоти. Загалом було чотири кандидати: Захар Тропін (директор департаменту міжнародного співробітництва та представництва Мін’юсту), Оксана Клименко (головний науковий консультант сектору розвитку законодавства з питань правової політики Дослідницької служби Верховної Ради), Юлія Кириченко (членкиня правління Центра політико-правових реформ, радниця голови Верховної Ради Руслана Стефанчука), Тарас Цимбалістий (прокурор Офісу Генерального прокурора).