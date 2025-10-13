СБУ і Нацпол затримали російських агентів, які здійснювали диверсії в Одесі та Львові

Двох юнаків ФСБ використовувала "втемну" для підпалів на заході України.

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція затримали вісьмох російських агентів, які вчиняли диверсії в Одесі, та двох осіб, яких ворог використав для підпалів на заході України.

Фото: прокуратура України

Про це інформує СБУ.

Агентами ФСБ виявилися чоловіки віком від 19 до 73 років, дистанційно завербовані ворогом через обіцянку "легких заробітків". Двоє львів’ян були обманом залучені російським агентом, який видавав себе за співробітників СБУ.

В Одесі місцевого безробітного затримали "на гарячому", коли він готувався підірвати залізничну лінію під час руху потягу. Вибухівку він забрав зі схрону, підготовленого росіянами.

Фото: прокуратура України

Також на Одещині затримали ще сімох осіб, які підпалювали релейні шафи на залізниці, щоб ускладнити логістику ЗСУ.

У Львові викрито двох 19-річних місцевих, які підпалили відділення пошти та двері помешкань. Російські спецслужби вербували їх, видаючи завдання за "участь у спецоперації".

Фото: прокуратура України

Фото: прокуратура України

Всім затриманим повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 – диверсія за попередньою змовою в умовах воєнного стану;

ч. 2 ст. 194 – умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу.

Фото: прокуратура України

Зловмисникам загрожує від 10 років до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили СБУ та Нацполіція спільно з прокуратурою Одещини та Львівщини.

СБУ нагадує: якщо вас намагаються завербувати ворожі спецслужби – повідомляйте в чат-бот "Спали ФСБшника": t.me/spaly_fsb_bot.