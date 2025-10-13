Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Українських дітей на окупованих територіях примусово лікують психотропами, — Герасимчук

Росіяни змушують дітей на ТОТ відмовлятися від власної ідентичності, родини та мови, нав’язуючи російське громадянство.

Українських дітей на окупованих територіях примусово лікують психотропами, — Герасимчук
уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук
Фото: ОПУ

На окупованих територіях України російські окупанти систематично порушують права дітей, застосовуючи до них фізичне насильство, ізоляцію та примусове введення психотропних препаратів. 

Про це повідомила радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, окупаційна влада змушує українських дітей відмовлятися від власної ідентичності, родини та мови, нав’язуючи російське громадянство, документи та освітню систему. Українська мова та література в школах повністю заборонені, а історію викладають у перекрученому вигляді.

"Росіяни створили для дітей квазіреальність, у якій ворогом називають Україну, а героями — тих, хто вбиває українців. Це антигуманна система, у якій дитина не має права бути собою", – наголосила Герасимчук.

Вона також додала, що непокірних дітей карають: "Часто за непослух їх б’ють, ізолюють, примусово дають психотропні препарати. Це страшна, але реальна практика, про яку ми не маємо права мовчати".

Уповноважена наголошує, що життя під окупацією – це "абсолютний полон", де люди позбавлені будь-якого вибору чи свободи.

  • Росія застосовує антиекстремістське законодавство як інструмент репресій проти дітей та молоді на тимчасово окупованих територіях України.  
  • Будь-які прояви національної ідентичності серед українських дітей – від дописів у соцмережах до використання української символіки чи прослуховування українських пісень – окупаційна влада кваліфікує як "екстремізм" або "деструктивну поведінку".
  • Більше про це – в матеріалі "Місця несвободи. «Росії потрібен солдат в окопі. І їй дуже подобається воювати проти українців українцями»".
﻿
