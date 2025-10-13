Українських дітей на окупованих територіях примусово лікують психотропами, — Герасимчук

Росіяни змушують дітей на ТОТ відмовлятися від власної ідентичності, родини та мови, нав’язуючи російське громадянство.

На окупованих територіях України російські окупанти систематично порушують права дітей, застосовуючи до них фізичне насильство, ізоляцію та примусове введення психотропних препаратів.

Про це повідомила радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, окупаційна влада змушує українських дітей відмовлятися від власної ідентичності, родини та мови, нав’язуючи російське громадянство, документи та освітню систему. Українська мова та література в школах повністю заборонені, а історію викладають у перекрученому вигляді.

"Росіяни створили для дітей квазіреальність, у якій ворогом називають Україну, а героями — тих, хто вбиває українців. Це антигуманна система, у якій дитина не має права бути собою", – наголосила Герасимчук.

Вона також додала, що непокірних дітей карають: "Часто за непослух їх б’ють, ізолюють, примусово дають психотропні препарати. Це страшна, але реальна практика, про яку ми не маємо права мовчати".

Уповноважена наголошує, що життя під окупацією – це "абсолютний полон", де люди позбавлені будь-якого вибору чи свободи.