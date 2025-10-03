Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Війна

ЦПД: росіяни переслідують українських дітей на окупованих територіях

Особливо небезпечною є практика примусового направлення неповнолітніх на психіатричне лікування.

ЦПД: росіяни переслідують українських дітей на окупованих територіях
Фото: Центр національного спротиву

Росія застосовує антиекстремістське законодавство як інструмент репресій проти дітей та молоді на тимчасово окупованих територіях України. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації з посиланням на звіт Центру громадянської просвіти "Альменда".

За даними аналітиків, Кремль під виглядом "боротьби з екстремізмом" системно впроваджує політику асиміляції та контролю над українськими школярами та підлітками. 

Будь-які прояви національної ідентичності — від дописів у соцмережах до використання української символіки чи прослуховування українських пісень — окупаційна влада кваліфікує як "екстремізм" або "деструктивну поведінку".

Фіксуються випадки штрафів, примусових публічних «вибачень» та тиску на родини. Особливо небезпечною є практика примусового направлення неповнолітніх на психіатричне лікування. Лише на окупованій Донеччині до кримінальної відповідальності притягнули 161 дитину, з яких 48 опинилися у психіатричних закладах.

У ЦПД підкреслюють, що через такі дії РФ прагне викорінити українську культуру на ТОТ і нав’язати молодому поколінню "загальноросійську ідентичність".

  • Україні вдалося врятувати ще 22 дітей та підлітків із окупації РФ. Десятирічному хлопчику росіяни погрожували відправити на "обстеження" до Криму з вигаданим психіатричним діагнозом.
