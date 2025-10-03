Україні вдалося врятувати ще 22 дітей та підлітків із окупації РФ

Десятирічному хлопчику росіяни погрожували відправити на "обстеження" до Криму з вигаданим психіатричним діагнозом.

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати 22 українських дітей та підлітків із тимчасово окупованих територій.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Серед врятованих —10-річний хлопчик, якого змушували навчатися за російською програмою та погрожували відправити на "обстеження" до Криму з вигаданим психіатричним діагнозом.

Повернули й 16-річного підлітка із молодшим братом. Їхня родина зазнавала переслідувань у селі через відмову батьків оформлювати російські паспорти й працювати у школі, захопленій окупантами.

Також 14-річну дівчину, яку в російській школі постійно принижували за українське походження.

"Сьогодні всі врятовані діти у безпеці на підконтрольній території України. Вони отримують психологічну підтримку і допомогу з документами. Вдячний Save Ukraine, Helping to Leave, Об’єднаному центру з координації пошуку й звільнення та всім партнерам, які допомогли врятувати дітей", — зазначив Єрмак.