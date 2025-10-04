Через опади у двох районах Одеси піднявся рівень води

Сьогодні, 4 жовтня, у зв’язку зі значними опадами зафіксували підвищення рівня води в Одесі.

Як написав у телеграмі очільник ОВА Олег Кіпер, йдеться зокрема про Київський та Пересипський райони Одеси. Спостерігається ускладнення руху на дорогах.

Мешканців закликають бути обачними, уникати пересування підтопленими ділянками та слідкувати за офіційними повідомленнями.

У Одесі та області працюють пункти незламності. Там можна отримати необхідну допомогу, зігрітися та підзарядити телефони.

У разі загроз, варто телефонувати на гарячі лінії:

цілодобові служби: 15-01, 15-35,

міські номери телефонів:

КУ «Захисні споруди цивільного захисту»: 0933353059, 0487630232, 0487481509, 0487531126;

КУ «Рятувально-водолазна служба»: 0982581724, 0487933901, 0487933902, 0487933903.