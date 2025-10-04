У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Через опади у двох районах Одеси піднявся рівень води

Спостерігається ускладнення руху на дорогах.

Через опади у двох районах Одеси піднявся рівень води
Одеса, наслідки негоди, ілюстративне фото
Фото: Укрзалізниця

Сьогодні, 4 жовтня, у зв’язку зі значними опадами зафіксували підвищення рівня води в Одесі.

Як написав у телеграмі очільник ОВА Олег Кіпер, йдеться зокрема про Київський та Пересипський райони Одеси. Спостерігається ускладнення руху на дорогах.

Мешканців закликають бути обачними, уникати пересування підтопленими ділянками та слідкувати за офіційними повідомленнями. 

У Одесі та області працюють пункти незламності. Там можна отримати необхідну допомогу, зігрітися та підзарядити телефони. 

У разі загроз, варто телефонувати на гарячі лінії:

  • цілодобові служби: 15-01, 15-35, 

міські номери телефонів:

  • КУ «Захисні споруди цивільного захисту»: 0933353059, 0487630232, 0487481509, 0487531126;
  • КУ «Рятувально-водолазна служба»: 0982581724, 0487933901, 0487933902, 0487933903.
  • Нещоавно внаслідок негоди в Одесі загинули люди. За різними даними, 9 чи 10 осіб. Серед них — одна дитина. Травмовано 3 особи. 
  • Через негоду пошкоджено майже 800 будинків, більшість – багатоповерхові. Потреби на відновлення міста після затоплення становлять 130 млн грн.
﻿
