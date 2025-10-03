Мер Одеси повідомив, що потреби на відновлення міста після затоплення становлять 130 млн грн

Родини загиблих отримають по 100 тисяч гривень. Власники постраждалих домогосподарств також отримають допомогу.

Мер Одеси Геннадій Труханов 3 жовтня повідомив, що внаслідок негоди в місті Одеса загинуло 9 осіб, серед них — одна дитина. Травмовано 3 особи.

Зазначимо, що за даними МВС – загиблих 10.

“Я підписав розпорядження про надання фінансової підтримки родинам загиблих — по 100 тисяч гривень. Щодо ще двох осіб, тіла яких було виявлено, слідство встановлює обставини смерті. За попередніми даними смерть настала з інших причин”, — написав Труханов.

За даними мера, пошкоджено 868 будинків, з них:

286 — приватні оселі,

582 — багатоквартирні будинки, в яких постраждало 723 квартири.

На цей момент обстежено 701 будинок — це 75% від загальної кількості. Відкачування води потребують ще 30 будинків, з них 14 — приватні. Потреба в заміні газових котлів становить 70 одиниць різних моделей. За попередніми розрахунками, загальна сума необхідних витрат перевищує 130 мільйонів гривень.

На місцях працюють фахівці. Також можна звернутися безпосередньо до своєї районної адміністрації – там власникам постраждалих домогосподарств допоможуть оформити документи на матеріальну допомогу з міського бюджету:

для квартир – до 87,5 тисяч гривень,

для приватних будинків – до 190 тисяч гривень.

Мер звернувся до органів центральної влади – у разі підтримки сума допомоги буде збільшена.

Без електропостачання залишаються 220 споживачів, з них 203 – квартири.

Транспортна інфраструктура переважно працює в штатному режимі. Не курсує трамвай №20 через пошкодження рейок. Трамваї №1 та №7 – курсують за зміненими маршрутами.

Заклади освіти працюють очно, за винятком 8 шкіл, які перейшли на дистанційне навчання, та двох дитячих садків. Медичні заклади працюють у штатному режимі.

Відкрито 160 пунктів незламності. Загальна кількість відвідувань з моменту відкриття – 270 осіб.

Комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків негоди: прибирають гілки та дерева, відновлюють дороги, сушать підвальні та цокольні приміщення. Зранку працюють 78 одиниць техніки та понад 800 осіб. В Київському районі вивезено понад 230 кубометрів побутового та будівельного сміття. Робота триватиме без зупинки і вихідних. За попередніми оцінками, знадобиться ще два тижні, переважно на ліквідацію наслідків в приватному секторі.

“В суспільстві багато питань: чому таке стало можливим? чому загинуло стільки осіб? Для мене особисто важливо відповісти вам на всі питання. Я проаналізував нашу роботу з 2014 року та готую обʼєктивну широку інформацію, яка підкріплена документально: що зроблено, які є проблеми та загалом щодо стану системи водовідведення та каналізування”, – написав Труханов.