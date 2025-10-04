Головне за ніч та ранок суботи, 4 жовтня: удар по вокзалу на Сумщині, атака на енергооб'єкти Чернігівщини, майже 160 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 159 бойових зіткнень, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, ворожі обстріли.

Росія атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді Сумщини.

За словами керівника ОВА Олега Григорова, окупанти прицільно вдарили по цивільній інфраструктурі. Постраждав пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ.

«Постраждали пасажири. На місці працюють рятувальники, медики та всі екстрені служби. Розгортається оперативний штаб. Людям надається необхідна допомога, триває рятувальна операція. Масштаби руйнувань і кількість потерпілих уточнюються», - повідомив Григоров.

Сьогодні вночі ворог завдав чергового масованого удару по Чернігівщині. Унаслідок дронової атаки було пошкоджено одразу кілька ключових об’єктів енергетичної інфраструктури.

За інформацією АТ "Чернігівобленерго", аварійні відключення електропостачання торкнулися близько 50 тисяч жителів області. Енергетики одразу приступили до перезаживлення, проте в регіоні продовжує діяти графік погодинних відключень. Сьогодні його схема передбачає режим "три через три": три години електропостачання є, три години — відсутнє.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 159 боєзіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Разіне, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новосергіївка та Філія.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 28 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вороне, Січневе, Новоіванівка, Новогригорівка та у бік Новомиколаївки.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири артилерійські засоби та пункт управління противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 950 російських солдатів. З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 1 114 380 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

РФ уночі запустила по Україні 109 ударних БпЛА і 3 балістичні ракети.

Зафіксовано влучання 3 ракет та 36 ударних БпЛА на 21 локації.

Більше інформації – в новині.

Українські безпілотники завдали чергового удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії — "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області.

"Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) є одним із ключових нафтопереробних заводів Росії та належить компанії "Сургутнефтегаз". Його потужність сягає 20,1 млн тонн нафти на рік, а продукція включає бензин, дизельне паливо, авіаційне пальне та інші нафтопродукти. Відстань від заводу до кордону України — близько 790 км.

Це вже третя атака на Кірішський НПЗ у 2025 році.

Сили оборони також уразили ракетний корабель ЗС РФ, командний пункт та військову техніку окупантів.

Подробиці – в новині.

Президент США Дональд Трамп оприлюднив у власній соціальній мережі Truth Social заклик до Ізраїлю негайно зупинити бомбардування Смуги Гази.

Трамп заявив, що вірить у готовність угруповання ХАМАС до тривалого миру після того, як бойовики погодилися звільнити ізраїльських заручників. На думку Трампа, для безпечного повернення людей необхідно зупинити бойові дії.

Господар Білого дому заявив, що перемовини щодо виконання його плану із 20 пунктів вже ведуться, і підкреслив, що йдеться не лише про мир для Гази, але й для всього Близького Сходу.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!