Розвідка: Кремль заборонив доступ до архівів репресованих за сталінських чисток

Російські архіви припинили видачу справ репресованих за часів сталінських чисток історикам, письменникам та громадськості. Раніше, відповідно до законодавства РФ, будь-яка зацікавлена особа могла отримати доступ до справ репресованих через 75 років після їх закриття, інформує Служба зовнішньої розвідки України.

Тепер же чиновники посилаються на наказ "Росархіва" № 38 від 20 березня 2025 року, який встановлює порядок віднесення документів до "службової інформації обмеженого поширення".

Документи можуть бути позначені як "для службового користування", якщо їх поширення "може створити потенційну загрозу інтересам Російської Федерації".

Відтак історики та дослідники не можуть працювати з архівними матеріалами – отримати їх тепер можуть лише родичі репресованих, за умови підтвердження родинних зв’язків.

Експерти оцінюють новий наказ як частину ширшої когнітивної стратегії сучасної російської влади щодо "відбілення" постаті Сталіна та формування міфів навколо його правління.

У липні 2025 року Комуністична партія РФ назвала доповідь Микити Хрущова "Про культ особи (Сталіна) та його наслідки" "помилковою і політично упередженою". Паралельно в різних регіонах Росії знову відкриваються пам’ятники Сталіну, а його ім’я використовують як приклад для сучасних кремлівських можновладців.

За оцінками російських істориків, у 1921–1953 роках у СРСР було засуджено 23,77 мільйона осіб, з них до найвищої міри покарання – 6,43 млн, на заслання – 3,765 млн. Західні дослідники оцінюють загальні втрати від сталінських репресій у 45–80 мільйонів громадян колишнього СРСР.