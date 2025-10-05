Розвідка: Кремль заборонив доступ до архівів репресованих за сталінських чисток

“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ГоловнаСуспільствоВійна

Розвідка: Кремль заборонив доступ до архівів репресованих за сталінських чисток

У різних регіонах Росії знову відкриваються пам’ятники Сталіну.

Розвідка: Кремль заборонив доступ до архівів репресованих за сталінських чисток
Фото: tverezo.info

Російські архіви припинили видачу справ репресованих за часів сталінських чисток історикам, письменникам та громадськості. Раніше, відповідно до законодавства РФ, будь-яка зацікавлена особа могла отримати доступ до справ репресованих через 75 років після їх закриття, інформує Служба зовнішньої розвідки України.

Тепер же чиновники посилаються на наказ "Росархіва" № 38 від 20 березня 2025 року, який встановлює порядок віднесення документів до "службової інформації обмеженого поширення". 

Документи можуть бути позначені як "для службового користування", якщо їх поширення "може створити потенційну загрозу інтересам Російської Федерації". 

Відтак історики та дослідники не можуть працювати з архівними матеріалами – отримати їх тепер можуть лише родичі репресованих, за умови підтвердження родинних зв’язків.

Експерти оцінюють новий наказ як частину ширшої когнітивної стратегії сучасної російської влади щодо "відбілення" постаті Сталіна та формування міфів навколо його правління. 

У липні 2025 року Комуністична партія РФ назвала доповідь Микити Хрущова "Про культ особи (Сталіна) та його наслідки" "помилковою і політично упередженою". Паралельно в різних регіонах Росії знову відкриваються пам’ятники Сталіну, а його ім’я використовують як приклад для сучасних кремлівських можновладців.

За оцінками російських істориків, у 1921–1953 роках у СРСР було засуджено 23,77 мільйона осіб, з них до найвищої міри покарання – 6,43 млн, на заслання – 3,765 млн. Західні дослідники оцінюють загальні втрати від сталінських репресій у 45–80 мільйонів громадян колишнього СРСР.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies