З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 1 114 380 військових

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.10.25 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 950 російських окупантів.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies