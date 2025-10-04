Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Війна

З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 1 114 380 військових

Сили оборони ліквідували ще 950 російських солдатів упродовж доби.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 1 114 380 військових
Втрати армії окупантів
Фото: скрин відео

Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 950 російських окупантів. 

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.10.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу  – близько 1 114 380 (+950) осіб
  • танків  – 11226 (+1) од
  • бойових броньованих машин – 23298 (+1) од
  • артилерійських систем – 33428 (+15) од
  • РСЗВ  – 1515 (+1) од
  • засоби ППО – 1222 (+0) од
  • літаків – 427 (+0) од
  • гелікоптерів – 346 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66543 (+450)
  • крилаті ракети – 3803 (+10)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 63398 (+73)
  • спеціальна техніка – 3971 (+1)

Дані уточнюються.
