З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 1 114 380 військових

Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 950 російських окупантів.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 114 380 (+950) осіб
- танків – 11226 (+1) од
- бойових броньованих машин – 23298 (+1) од
- артилерійських систем – 33428 (+15) од
- РСЗВ – 1515 (+1) од
- засоби ППО – 1222 (+0) од
- літаків – 427 (+0) од
- гелікоптерів – 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66543 (+450)
- крилаті ракети – 3803 (+10)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63398 (+73)
- спеціальна техніка – 3971 (+1)
Дані уточнюються.