На Одещині впродовж доби енергетики повернули світло майже 28 тисячам споживачів

Без світла через негоду залишаються ще 9,2 тис. родин в області.

На Одещині впродовж доби енергетики повернули світло майже 28 тисячам споживачів
Фото: ДТЕК

Упродовж останньої доби енергетики повернули енергопостачання майже 28 тисячам споживачів в 76 населених пунктах Одещини, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. 

Без світла через негоду залишаються ще 9,2 тис. родин в 20 містах та селах області.

Бригади працюють цілодобово, щоб якнайшвидше повернути світло в усі домівки.

Нагадаємо, ввечері 4 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив про непросту ситуацію з електрикою після ворожих ударів, але максимум робиться, щоб відновити постачання. Як зазначив глава держави, важливо, щоб в усіх громадах і на обласному рівні максимально підтримували людей. Це персональна відповідальність керівників в областях.
