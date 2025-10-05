Свириденко: на Сумщині відновлюють електропостачання після масованих російських обстрілів

«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ГоловнаСуспільствоВійна

Свириденко: на Сумщині відновлюють електропостачання після масованих російських обстрілів

Фахівці намагаються якнайшвидше відновити електро- та газопостачання в постраждалих громадах. 

Свириденко: на Сумщині відновлюють електропостачання після масованих російських обстрілів
Фото: Юлія Свириденко

Глава урдяу Юлія Свириденко відвідала Сумську область за дорученням Президента України. Регіон залишився без світла через чергові російські атаки на енергетичну інфраструктуру.

Про це очільниця Кабміну повідомила у Telegram.

Під час наради з представниками Міненерго, Мінрозвитку, ДСНС, НКРЕКП, ОГТСУ, "Нафтогазу" та Сумської ОВА було визначено першочергове завдання — якнайшвидше відновити електро- та газопостачання в постраждалих громадах. 

Координацію та контроль за перебігом робіт покладено на Міністерство енергетики.

Для відновлення інфраструктури залучають резервне обладнання, необхідне для оперативної заміни пошкоджених мереж та підключення домівок. 

Міністерство цифрової трансформації працює разом із мобільними операторами над стабілізацією зв’язку, перші результати очікуються вже найближчими годинами.

Пункти незламності в області функціонують і забезпечують людей теплом, зв’язком та базовими потребами.

"Також оглянули місце вчорашнього удару по пасажирському потягу у Шостці. Мої співчуття родині загиблого під час цієї атаки", — додала Юлія Свириденко.

Руйнування на місці вже ліквідовують. Залізничники демонструють стійкість і професіоналізм, а "Укрзалізниця" коригує маршрути руху, щоб уникнути небезпечних прифронтових зон.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies