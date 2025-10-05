Свириденко: на Сумщині відновлюють електропостачання після масованих російських обстрілів

Фахівці намагаються якнайшвидше відновити електро- та газопостачання в постраждалих громадах.

Глава урдяу Юлія Свириденко відвідала Сумську область за дорученням Президента України. Регіон залишився без світла через чергові російські атаки на енергетичну інфраструктуру.

Про це очільниця Кабміну повідомила у Telegram.

Під час наради з представниками Міненерго, Мінрозвитку, ДСНС, НКРЕКП, ОГТСУ, "Нафтогазу" та Сумської ОВА було визначено першочергове завдання — якнайшвидше відновити електро- та газопостачання в постраждалих громадах.

Координацію та контроль за перебігом робіт покладено на Міністерство енергетики.

Для відновлення інфраструктури залучають резервне обладнання, необхідне для оперативної заміни пошкоджених мереж та підключення домівок.

Міністерство цифрової трансформації працює разом із мобільними операторами над стабілізацією зв’язку, перші результати очікуються вже найближчими годинами.

Пункти незламності в області функціонують і забезпечують людей теплом, зв’язком та базовими потребами.

"Також оглянули місце вчорашнього удару по пасажирському потягу у Шостці. Мої співчуття родині загиблого під час цієї атаки", — додала Юлія Свириденко.

Руйнування на місці вже ліквідовують. Залізничники демонструють стійкість і професіоналізм, а "Укрзалізниця" коригує маршрути руху, щоб уникнути небезпечних прифронтових зон.