Президентка Єврокомісії заявила про потребу більше тиснути на РФ після атак по Шостці

«Шокуючі кадри із залізничної станції в Шостці демонструють безрозсудну й постійну готовність Росії цілеспрямовано бити по цивільних», - зазначила глава Єврокомісії.

Очільниця Єврокоміісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

ЄС і партнери мають надалі посилювати тиск на Росію, щоб змусити її до миру.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після російської атаки на Шостку.

«ЄС та його глобальні партнери повинні й надалі посилювати тиск на Росію, доки вона зрештою не погодиться на справедливий і тривалий мир», - написала посадовиця на своїй сторінці у соцмережі Х.

Фон дер Ляєн підкреслила, що «ЄС стоїть поруч з Україною, адже її народ знову страждає від російської варварської агресії». 

«Шокуючі кадри із залізничної станції в Шостці демонструють безрозсудну й постійну готовність Росії цілеспрямовано бити по цивільних», - зазначила глава Єврокомісії.

  • 4 жовтня Росія атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді Сумщини. Перший удар припав на локомотив приміського поїзда Терещинська -Новоград-Сіверського. А коли почалася евакуація людей, ворог повторно атакував - цього разу поцілили в електровоз потяга Київ-Шостка.
  • Крім того, через обстріли критичної інфраструктури Шостка і район залишилися без світла.
Теми: , ,
