Президентка Єврокомісії заявила про потребу більше тиснути на РФ після атак по Шостці

ЄС і партнери мають надалі посилювати тиск на Росію, щоб змусити її до миру.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після російської атаки на Шостку.

«ЄС та його глобальні партнери повинні й надалі посилювати тиск на Росію, доки вона зрештою не погодиться на справедливий і тривалий мир», - написала посадовиця на своїй сторінці у соцмережі Х.

Фон дер Ляєн підкреслила, що «ЄС стоїть поруч з Україною, адже її народ знову страждає від російської варварської агресії».

«Шокуючі кадри із залізничної станції в Шостці демонструють безрозсудну й постійну готовність Росії цілеспрямовано бити по цивільних», - зазначила глава Єврокомісії.