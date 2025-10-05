Сили ППО уночі знищили 478 із 549 ворожих цілей, ще 6 ракет локаційно втрачено

У ніч на 5 жовтня (із 20.00 4 жовтня) Росія завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Сили ППО знищили 478 із 549 ворожих цілей.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 549 засобів повітряного нападу:

496 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Кача - ТОТ Криму, близько 250 із них – "шахеди";

2 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл. - рф;

42 крилатих ракети Х-101/Іскандер-К (райони пусків: Самарська, Курська, Брянська обл. - рф);

9 крилатих ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря.

Основний напрямок удару – Львівщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 14.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 478 повітряних цілей:

439 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал";

32 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К;

6 крилатих ракет "Калібр".

Фото: Повітряні сили

Крім того, шість ворожих ракет не досягли своїх цілей (локаційно втрачені, місця падіння уточнюються).

Зафіксовано прямі влучання 8 ракет та 57 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.