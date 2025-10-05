Клименко: унаслідок комбінованого удару РФ найбільше постраждали Львівщина та Запоріжжя

Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
ГоловнаСуспільствоВійна

Клименко: унаслідок комбінованого удару РФ найбільше постраждали Львівщина та Запоріжжя

Рятувальникам вдалося ліквідувати 10 з 13 пожеж, що виникли внаслідок атаки. 

Клименко: унаслідок комбінованого удару РФ найбільше постраждали Львівщина та Запоріжжя
Фото: ДСНС

Внаслідок масованого комбінованого удару РФ найбільше постраждали Львівщина та Запоріжжя. Пошкоджено півтора десятка житлових будинків, об’єкти енергетики, онкологічний центр.

Про це повідомляє Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

На Львівщині росіяни знищищили приватний будинок. Там загинуло четверо людей, серед яких 15-річна дівчина. Попередньо є інформація про людей під завалами. На місці працюють рятувальники, триває розбір.

У Запоріжжі через російський обстріл загинула одна людина, понад десятеро — поранені.

"ДСНС і поліція з перших хвилин — на місцях під високою загрозою повторних ударів. Максимум сил і підрозділів спрямовано на порятунок і допомогу постраждалим. Загалом до ліквідації наслідків та фіксації злочинів залучено понад тисячу рятувальників і поліцейських: вибухотехніки, слідчі, спеціальні аварійно-рятувальні загони, психологи, кінологи", — наголошує Клименко.

Рятувальникам вдалося ліквідувати 10 з 13 пожеж, що виникли внаслідок атаки. Слідчі вже прийняли понад 250 заяв про руйнування у Запоріжжі та 140 — у Львові.

Клименко наголошує, що мета російських ударів очевидна — посіяти паніку напередодні зими, зокрема у віддалених від фронту регіонах. 
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies