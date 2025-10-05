Клименко: унаслідок комбінованого удару РФ найбільше постраждали Львівщина та Запоріжжя

Рятувальникам вдалося ліквідувати 10 з 13 пожеж, що виникли внаслідок атаки.

Внаслідок масованого комбінованого удару РФ найбільше постраждали Львівщина та Запоріжжя. Пошкоджено півтора десятка житлових будинків, об’єкти енергетики, онкологічний центр.

Про це повідомляє Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

На Львівщині росіяни знищищили приватний будинок. Там загинуло четверо людей, серед яких 15-річна дівчина. Попередньо є інформація про людей під завалами. На місці працюють рятувальники, триває розбір.

У Запоріжжі через російський обстріл загинула одна людина, понад десятеро — поранені.

"ДСНС і поліція з перших хвилин — на місцях під високою загрозою повторних ударів. Максимум сил і підрозділів спрямовано на порятунок і допомогу постраждалим. Загалом до ліквідації наслідків та фіксації злочинів залучено понад тисячу рятувальників і поліцейських: вибухотехніки, слідчі, спеціальні аварійно-рятувальні загони, психологи, кінологи", — наголошує Клименко.

Рятувальникам вдалося ліквідувати 10 з 13 пожеж, що виникли внаслідок атаки. Слідчі вже прийняли понад 250 заяв про руйнування у Запоріжжі та 140 — у Львові.

Клименко наголошує, що мета російських ударів очевидна — посіяти паніку напередодні зими, зокрема у віддалених від фронту регіонах.