Російські окупанти поранили вісьмох цивільних мешканців Сумщини, серед них — дитина

Уранці 4 жовтня ворог завдав авіаударів по Краснопільській громаді.

Упродовж минулої доби внаслідок російських атак на Сумщині поранень зазнали восьмеро людей, серед них — восьмирічна дитина.

Про це повідомила поліція Сумщини.

Поранені восьмеро жителів області, зокрема восьмирічна дівчинка. Пошкоджені 23 приватні будинки, школа, дитячий садок, господарчі споруди, транспортні засоби та об’єкти інфраструктури. Виникла пожежа на відкритій території.

Також 4 жовтня уранці російські війська завдали чергових авіаційних ударів по Краснопільській громаді, поціливши по непрацюючому підприємству.

Люди не постраждали, підкреслили в поліції.
