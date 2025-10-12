У понеділок в Україні дощитиме, вдень до 12°

Вночі на півдні та сході країни без опадів.

У понеділок, 13 жовтня Україні прогнозують хмарну погоду з проясненнями.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Падатимуть невеликі дощі, вночі на півдні та сході країни без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, на північному сході вночі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°; на півдні країни вночі 6-11°, вдень 10-15°.

У Карпатах невеликий дощ, вночі з мокрим снігом; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла.