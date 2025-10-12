У понеділок в Україні дощитиме, вдень до 12°

У понеділок, 13 жовтня Україні прогнозують хмарну погоду з проясненнями.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Падатимуть невеликі дощі, вночі на півдні та сході країни без опадів.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, на північному сході вночі місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°; на півдні країни вночі 6-11°, вдень 10-15°.
У Карпатах невеликий дощ, вночі з мокрим снігом; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла.
- У Київській області температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 10-12°.