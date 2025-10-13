Головне за ніч та ранок понеділка, 13 жовтня: спецоперація в Криму, майже 150 боєзіткнень, ситуація в енергосистемі

Нічна повітряна атака, 149 бойових зіткнень, бої на Покровському та Олександрівському напрямках, ворожі обстріли.

На Чернігівщині російський дрон влучив у магазин

Уночі безпілотники ЦСО “А” СБУ і Сили спеціальних операцій атакували низку об’єктів у окупованому Криму.

Ці об’єкти працювали на війну проти українців, повідомили джерела в Службі безпеки.

Які об’єкти потрапили під удар – в нашій новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 149 боїв, майже третина з них (46) – на Покровському напрямку.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 24 атаки на позиції наших військ поблизу населених пунктів Іванівка, Олександроград, Соснівка, Січневе, Вороне, Степове, Вербове, Олексіївка та Новогригорівка.

Сили оборони уразили десять районів зосередження особового складу та техніки противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1140 солдатів. Втрати ворожої армії від початку повномасштабної війни становлять близько 1 123 950 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 13 жовтня російські війська запустили по території України 82 безпілотники. ППО знешкодила 69 із них.

Зафіксували влучання 13 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків у двох місцях.

У Запорізькій області унаслідок атаки безпілотника загинуло подружжя. Ворог вдарив по автомобілю, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

"Російський дрон ударив по цивільній автівці", – зазначив він.

53-річний чоловік загинув на місці, 50-річна дружина померла від отриманих поранень.

У Чернігівській області унаслідок удару російського безпілотника загинула людина. Ще одна людина травмована, повідомили у ДСНС.

"Одна людина загинула, ще одна - травмована внаслідок російського удару БпЛА по місту Семенівка Новгород-Сіверського району", – розповіли надзвичайники.

Ворожий дрон влучив у магазин, виникла пожежа.

В Укренерго повідомили про вимушені аварійні відключення електроенергії в кількох українських областях. Це Харківська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька (для побутових споживачів), Донецька, частково Кіровоградська області.

У Чернігівській області застосували погодинні відключення двох черг – через попередні російські обстріли.

"Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 13 жовтня, станом на 8:30, воно було на 9,5% вищим, ніж попереднього робочого дня, в який не застосовувались обмеження – у четвер, 9 жовтня. Причина таких змін – зниження температури повітря, а також утримання хмарної погоди майже на всій території України. Низька ефективність побутових сонячних електростанцій, а також використання електрообігрівачів перед початком опалювального сезону – зумовлюють додаткове навантаження на енергосистему", – пояснили в Укренерго, закликавши не вмикати потужні електропристрої одночасно.

Президент США Дональд Трамп натякнув на свою готовність втрутитися у залагодження сутичок на кордоні між Пакистаном та Афганістаном, заявивши, що він “добре вміє вирішувати війни”, пише Bloomberg.

Трамп зробив ці заяви, прямуючи до Єгипту для співголовування на міжнародному мирному саміті щодо Смуги Гази.

Докладніше – в новині.

Тримаймося!