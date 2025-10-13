Українці скуповують зарядні станції, павербанки та генератори

Після масованих обстрілів енергетичної інфраструктури та віялових відключень світла по Україні, мережа торговельних центрів Епіцентр зафіксувала різке зростання попиту на товари для автономного енергозабезпечення.

Згідно з даними аналітичного напрямку компанії, вже на наступний день після повітряних атак, що відбулися в ніч з 9 на 10 жовтня, продажі таких товарів зросли майже в 4 рази.

Найбільше зріс попит на павербанки, пальники і туристичні плитки (у 8,4 раза), зарядні станції (майже в 7 разів), а також ліхтарі та газові балони (у 3,7 раза).

Суттєво зросли й обсяги реалізації генераторів, здатних забезпечити енергетичну автономність приватних будинків. Їхні продажі в мережі Епіцентр збільшилися майже втричі. Крім того, позитивна динаміка обсягів реалізації спостерігалася в категоріях свічок (+60%), батарейок (+39%) та акумуляторів (+20%).

«Як бачимо, українці дуже швидко та прагматично реагують на відключення світла та загрози подальших атак на енергетичну інфраструктуру країни. Люди готуються до повторних відключень, купуючи зарядні пристрої, джерела світла та автономні системи живлення. Всі ці товари представлені в мережі Епіцентр в достатній кількості, тож ми здатні забезпечити зростаючий попит та всі потреби населення», - повідомили в пресслужбі мережі Епіцентр.

В компанії також нагадали, що для підтримки українців в умовах енергетичної кризи мережа Епіцентр ще в 2022 році запустила проєкт “Заряджайзери”, відкривши в торгових центрах компанії по всій країні станції підзарядки гаджетів.

Також Епіцентр вже багато років скорочує використання енергоресурсів, слідуючи стратегічному курсу на енергоефективність та екологічність. Ритейлер встановлює на дахах торговельних центрів сонячні панелі, використовує LED-лампи та впроваджує інші енергоефективні рішення.