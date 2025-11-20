Епіцентр проведе Black Friday за допомогою ШІ-сервісів

Цьогоріч Епіцентр тестує цілу низку діджитал-інструментів з АІ-технологіями, що спрямовані на гіперперсоналізацію реклами, голосові замовлення та допомогу покупцям у виборі товару.

Українці все активніше звертаються до ШІ-сервісів та ШІ-пошуку, щоб швидко отримати поради та підібрати потрібні товари без зайвих зусиль. Наприклад, відвідування онлайн-магазину epicentk.ua з платформ штучного інтелекту в жовтні цього року зросло у 67 разів у порівнянні з аналогічним періодом 2024-го. Ця тенденція буде ще більш актуальною в період акції Black Friday, коли споживачі традиційно шукають товари зі значними знижками.

“Ми постійно прагнемо відповідати очікуванням клієнтів, а особливо на “Чорну п’ятницю”, тож зобов'язані враховувати цей тренд, щоб зробити взаємодію покупця з товарами та сервісами максимально простою і швидкою. Ми тестуємо нові інструменти на базі ШІ - від голосового замовлення до AI-агентів та розумних рекламних технологій, аби клієнт отримував не просто товар, а готове рішення для своєї потреби”, - прокоментував діджитал-директор компанії Андрій Труш.

За його словами, зараз основний фокус інтеграції ШІ спрямований на такі напрямки:

· Створення гіперперсоналізованих креативів під різні сегменти та наміри користувачів;

· ШІ-аналітика для прогнозування поведінки та попиту, що дозволяє точніше планувати пропозиції;

· Адаптація до нового ШІ-попиту, коли клієнти приходять із рекомендацій ШІ-агентів;

· Покращення користувацького досвіду на сайті: інтелектуальний пошук, комунікація з клієнтом, UX сайту та APP, ШІ-асистенти;

· ШІ-підтримка клієнтів - консультації та вирішення питань, пов’язаних з онлайн-замовленнями та покупками в ТЦ без залучення ресурсу контакт-центру.

Однією з найцікавіших інновацій компанії стала функція голосового замовлення. Її тестування показало, що клієнтам важливо не лише знайти товар голосом, а й отримати відповіді на пов’язані питання щодо наявності, самовивозу, характеристик або можливих альтернатив. Це стало підставою створити AI-агента, який допомагає орієнтуватися на сайті та відповідає на найпоширеніші запити у текстовому форматі.

Хоча AI-агент все ще знаходиться на стадії навчання, та вже зараз вміє розпізнавати природні запити та пропонувати клієнту підходящі категорії та фільтри, відповідати на прості запитання про графік роботи, способи повернення чи оплати товару.

У жовтні цього року компанія також запустила пілотний реліз віртуального асистента для підтримки клієнтів у всіх діджитал-джерелах комунікації. Модель ШІ об'єднала в собі понад 50 сервісів самообслуговування. Зокрема, вона допомагає:

вирішувати запити клієнтів щодо замовлень;

аналізувати рух товарів по замовленню в складській та транспортній логістиці;

формувати відповіді клієнтам щодо термінів виконання замовлень;

ставити тікети на логістичні та операційні служби;

редагувати замовлення клієнта (вносити зміни до товарів, продовжувати термін зберігання, змінювати дату доставки тощо);

забезпечувати низку інших сервісів без залучення до діалогу співробітників.

Вже зараз понад 30% звернень клієнтів вирішуються ШІ без участі людини. В планах компанії збільшити цей показник до 70% впродовж 2026 року.

Цьогоріч Чорна п’ятниця в мережі Епіцентр та онлайн-магазині epicentrk.ua триватиме з 21 листопада по 1 грудня.