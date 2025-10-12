Найактивніше сьогодні на Покровському та Олександрівському напрямках фронту, ‒ Генштаб

Станом на 16:00 неділі на фронті відбулося 77 бойових зіткнень.

Від російських артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів, зокрема Бачівськ, Біла Береза Сумської області; Залізний Міст Чернігівської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили три атаки. Сьогодні противник завдав шість авіаційних ударів, скинув 10 керованих авіаційних бомб, здійснив 110 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень у районах Кам’янки, Западного, Кутьківки та в напрямку Бологівки і Колодязного. П’ять ворожих атак тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку тривають три бойові зіткнення. Всього з початку доби ворог чотири рази намагався просунутися на позиції наших захисників у районах Куп’янська, Піщаного та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулося п’ять бойових зіткнень. Ворог атакував у районах населених пунктів Новомихайлівка, Дробишеве, Мирне та Шандриголове.

На Слов’янському напрямку противник здійснив сьогодні одну атаку в районі населеного пункту Ямпіль.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили штурм окупантів у напрямку Ступочок.

Сили оборони зупинили сім із восьми ворожих атак на Костянтинівському напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Щербинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка.

На Покровському напрямку російські війська 26 разів намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Никанорівка, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Горіхове та Дачне. Наші захисники вже відбили 24 атаки.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбили десять атак противника, ще чотири бойові зіткнення тривають. Ворог атакує наші позиції поблизу населених пунктів Іванівка, Олександроград, Соснівка, Січневе, Вороне, Степове, Вербове, Олексіївка та Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку агресор провів три марні атаки в районі Степового та у бік Степногірська.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Миколаївка.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.