Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
ГоловнаСуспільствоВійна

Найактивніше сьогодні на Покровському та Олександрівському напрямках фронту, ‒ Генштаб

Станом на 16:00 неділі на фронті відбулося 77 бойових зіткнень.

Найактивніше сьогодні на Покровському та Олександрівському напрямках фронту, ‒ Генштаб
Фото: Генштаб

Станом на 16:00 неділі на фронті відбулося 77 бойових зіткнень, повідомили у Генштабі ЗСУ. 

Від російських артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів, зокрема Бачівськ, Біла Береза Сумської області; Залізний Міст Чернігівської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили три атаки. Сьогодні противник завдав шість авіаційних ударів, скинув 10 керованих авіаційних бомб, здійснив 110 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень у районах Кам’янки, Западного, Кутьківки та в напрямку Бологівки і Колодязного. П’ять ворожих атак тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку тривають три бойові зіткнення. Всього з початку доби ворог чотири рази намагався просунутися на позиції наших захисників у районах Куп’янська, Піщаного та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулося п’ять бойових зіткнень. Ворог атакував у районах населених пунктів Новомихайлівка, Дробишеве, Мирне та Шандриголове.

На Слов’янському напрямку противник здійснив сьогодні одну атаку в районі населеного пункту Ямпіль.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили штурм окупантів у напрямку Ступочок.

Сили оборони зупинили сім із восьми ворожих атак на Костянтинівському напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Щербинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка.

На Покровському напрямку російські війська 26 разів намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Никанорівка, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Горіхове та Дачне. Наші захисники вже відбили 24 атаки.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбили десять атак противника, ще чотири бойові зіткнення тривають. Ворог атакує наші позиції поблизу населених пунктів Іванівка, Олександроград, Соснівка, Січневе, Вороне, Степове, Вербове, Олексіївка та Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку агресор провів три марні атаки в районі Степового та у бік Степногірська.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Миколаївка.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies